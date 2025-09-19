Evinin Önünde Düşünce Hastaneye Gitti: Semiramis Pekkan Aldığı Haberle Hayatının Şokunu Yaşadı! Hayranları Duyunca Kahroldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Semiramis Pekkan, geçtiğimiz günlerde köpeğini gezdirirken evinin önünde talihsiz bir kaza geçirdi. Soluğu hastaneden alan Pekkan’ın “Madem gelmişken check-up da yaptırayım” demesi hayatını değiştiren bir gelişmeye yol açtı.

ALDIĞI HABERLE YIKILDI! AKCİĞERLERİNDE KÖTÜ KİTLE BULUNDU

Pekkan, kontroller sırasında sol akciğerinde kötü huylu bir kitleye rastlandığını ve bunun alındığını açıkladı. Sanatçı, yaşadığı süreci şu sözlerle dile getirdi:

“Sol akciğerimin alt lobunda kötü bir kitle bulundu ve alındı. Gördüğünüz gibi hiçbir şey sebepsiz değil. Şimdi çok iyiyim.”

ACI HABERLE DUYGUSALLAŞTI VE İÇİNİ DÖKDÜ

Sanat hayatının ilk yıllarında büyük sıkıntılar yaşadığını anlatan Pekkan, maddi zorlukların hayatında derin izler bıraktığını belirtti.

“Bir avuç üzümle akşamı geçirdiğim geceler oldu” diyen sanatçı, açlığın ne demek olduğunu çok iyi bildiğini söyledi.

Tiyatroyu tutkuyla seçtiğini dile getiren Pekkan, emeklerinin ekonomik anlamda karşılığını görememesine rağmen sanattan hiç vazgeçmediğini vurguladı. Yaşadığı zorlukların karakterini güçlendirdiğini söyleyen usta sanatçı, “Geçmişteki sıkıntılar beni yıldırmadı, aksine hayata daha kararlı bakmamı sağladı” dedi.

Semiramis Pekkan, 30 Eylül 1948 tarihinde İstanbul'da doğdu. Ünlü sanatçı Ajda Pekkan'ın kardeşi olarak tanınır. Babası subay, annesi ev hanımı olan Pekkan ailesinin en küçük üyesidir. Sinema kariyerine ilk adımını yönetmenliğini Tunç Başaran'ın üstlendiği "Kara Memed" adlı filmle 1964 yılında atmıştır. O zamandan itibaren birçok filmde önemli roller üstlenmiş ve 1965-1966 yıllarında Meydan Sahnesi'nde misafir oyuncu olarak sahne almıştır.

Müzik kariyerine ise 1968 yılında başlamış olan Semiramis Pekkan, zamanla iki Altın Plak Ödülü kazanmıştır. Evlendikten sonra sinema ve müzik hayatını sonlandırmıştır. Columbia, Odeon ve Kervan Plak etiketleri altında toplam üç stüdyo albümü ve birçok 45'liği bulunmaktadır. 2004 yılında Phuket Adası'ndaki tatil evinde meydana gelen Hint Okyanusu depremi ve tsunamisinden sağ kurtulmuştur.

54 yıllık uzun bir aradan sonra müziğe dönüş yapmış ve "Bana Yalan Söylediler" şarkısını tekrar seslendirmiştir.

