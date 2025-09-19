Berfu ve Eser Yenenler’in Yeni Evine Sosyal Medyada Eleştiri Yağdı: ‘Kreş mi Burası?’

Ünlü sunucu Berfu Yenenler ve komedyen eşi Eser Yenenler, yeni evleriyle gündem oldu. Taşınma sürecini takipçileriyle paylaşan Berfu Yenenler’in yayınladığı video sonrasında sosyal medyada yorumlar peş peşe sıralandı.

Berfu ve Eser Yenenler’in Yeni Evine Sosyal Medyada Eleştiri Yağdı: ‘Kreş mi Burası?’
2015 Miss Turkey yarışmasında dördüncülük elde eden Berfu Yıldız, 2019 yılında ünlü oyuncu Eser Yenenler’le dünya evine girmişti. Aynı yıl ilk çocukları Kuzey’i kucaklarına alan çift, 2021’de ikinci oğulları Mete'nin doğumuyla ailelerini genişletmişti.

Berfu ve Eser Yenenler’in Yeni Evine Sosyal Medyada Eleştiri Yağdı: ‘Kreş mi Burası?’ - Resim : 1
Berfu ve Eser Yenenler çifti

Aile ile yaşantısını ve günlük hayatını sık sık Instagram hesabından paylaşan Berfu Yenenler, son olarak "Taşınıyoruz" notuyla yeni evlerine dair bir video yayınladı.

Berfu ve Eser Yenenler’in Yeni Evine Sosyal Medyada Eleştiri Yağdı: ‘Kreş mi Burası?’ - Resim : 2
Ünlü çiftin yeni evinden kareler

ELEŞTİRİ YAĞDI

Evin dekorasyonunu da gözler önüne seren video, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Ancak Yenenler’in dekorasyon tercihleri, sosyal medyada eleştirildi.

Berfu ve Eser Yenenler’in Yeni Evine Sosyal Medyada Eleştiri Yağdı: ‘Kreş mi Burası?’ - Resim : 3

“EV Mİ KREŞ Mİ?”

Renkli ve çocuk dostu detayların ön planda olduğu ev için bazı takipçiler, "Anaokulu gibi olmuş", "Kreş açmayı mı planlıyorsunuz?" ve "Neyse ki mimar olmamışsınız" gibi eleştirilerde bulundu.

Berfu ve Eser Yenenler’in Yeni Evine Sosyal Medyada Eleştiri Yağdı: ‘Kreş mi Burası?’ - Resim : 4

Çiftin ev tercihi kimi kullanıcılar tarafından destek görürken, kimi takipçileri ise tarzı fazla abartılı buldu.

Kaynak: Haber Merkezi

