Burcu Özberk’e Büyük Saygısızlık! Görenler Destek Mesajı Yağdırdı

Güneşin Kızları, Aslan Ailem, Afili Aşk, Çocukluk, Aşk Mantık İntikam, Kraliçe, Prens gibi dizilerde canlandırdığı karakterler ile tanınan ünlü oyuncu Burcu Özberk, bir hayranı ile fotoğraf çektirdi.

Makyajsız ve günlük haliyle objektiflere poz veren Özberk’in bu doğal görüntüsü, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

TEPKİ TOPLAYAN AÇIKLAMA

Fotoğrafı çektiren hayranı yaptığı paylaşıma “Sen fotoğraflarda daha güzeldin, aşkım bitti” notunu düştü. Bu sözler sosyal medyada büyük tepki topladı.

Pek çok kullanıcı, hayranın hem ünlü ismi rahatsız ettiğini hem de sonrasında yaptığı yorumla saygısızlık ettiğini belirterek Özberk’e destek verdi.

DESTEK YAĞDI

“Bu nasıl bir görgüsüzlük?”, “Hem fotoğraf istiyor hem hakaret ediyor”, “Burcu Özberk her haliyle güzel”, “Kadın makyajsız diye aşkı bitmiş, inanılmaz” gibi yorumlarla oyuncuya destek verdi.

Burcu Özberk ise konuya dair herhangi bir açıklama yapmadı.

BURCU ÖZBERK KİMDİR?

Burcu Özberk’in Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteri kariyerinde dönüm noktası oldu. Oyuncu daha sonra Erdal Beşikçioğlu'nun Tatbikat Sahnesi'nde Marquis de Sade Quills ve Woyzeck Masalı adlı oyunlarda rol aldı.

2017-2018 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Aslan Ailem dizisinde oynadı. Ardından Direniş Karatay filminde Türkan karakterini canlandırdı.

Daha sonra 2019-2020 yılları arasında Çağlar Ertuğrul ile birlikte Kanal D'de yayımlanan Afili Aşk dizisinde rol aldı. Bu dizi ile Altın Kelebek Ödülleri’nde Romantik Komedide En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandı.

2020 yılında FOX'ta yayımlanan Çocukluk dizisinde Ayşegül karakterini canlandırdı. 2021-2022 yılları arasında ise aynı kanalda yayımlanan Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakteriyle başrolde yer aldı.

