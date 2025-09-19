Burcu Özberk’e Büyük Saygısızlık! Görenler Destek Mesajı Yağdırdı

Geçtiğimiz günlerde köpeğini gezdirdiği sırada bir hayranının fotoğraf isteğini kırmayan ünlü oyuncu Burcu Özberk’e yapılan saygısızlık sosyal medyada tepki topladı. Hayranı Özberk’i “Sen fotoğraflarda daha güzeldin” notuyla paylaştı, ortalık karıştı.

Son Güncelleme:
Burcu Özberk’e Büyük Saygısızlık! Görenler Destek Mesajı Yağdırdı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Güneşin Kızları, Aslan Ailem, Afili Aşk, Çocukluk, Aşk Mantık İntikam, Kraliçe, Prens gibi dizilerde canlandırdığı karakterler ile tanınan ünlü oyuncu Burcu Özberk, bir hayranı ile fotoğraf çektirdi.

Makyajsız ve günlük haliyle objektiflere poz veren Özberk’in bu doğal görüntüsü, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Burcu Özberk’e Büyük Saygısızlık! Görenler Destek Mesajı Yağdırdı - Resim : 1
Ünlü oyuncu Burcu Özberk

TEPKİ TOPLAYAN AÇIKLAMA

Fotoğrafı çektiren hayranı yaptığı paylaşıma “Sen fotoğraflarda daha güzeldin, aşkım bitti” notunu düştü. Bu sözler sosyal medyada büyük tepki topladı.

Pek çok kullanıcı, hayranın hem ünlü ismi rahatsız ettiğini hem de sonrasında yaptığı yorumla saygısızlık ettiğini belirterek Özberk’e destek verdi.

Burcu Özberk’e Büyük Saygısızlık! Görenler Destek Mesajı Yağdırdı - Resim : 2
Sosyal medyada tepki toplayan o açıklama
DESTEK YAĞDI

“Bu nasıl bir görgüsüzlük?”, “Hem fotoğraf istiyor hem hakaret ediyor”, “Burcu Özberk her haliyle güzel”, “Kadın makyajsız diye aşkı bitmiş, inanılmaz” gibi yorumlarla oyuncuya destek verdi.

Burcu Özberk ise konuya dair herhangi bir açıklama yapmadı.

Burcu Özberk’e Büyük Saygısızlık! Görenler Destek Mesajı Yağdırdı - Resim : 3

BURCU ÖZBERK KİMDİR?

Burcu Özberk’in Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteri kariyerinde dönüm noktası oldu. Oyuncu daha sonra Erdal Beşikçioğlu'nun Tatbikat Sahnesi'nde Marquis de Sade Quills ve Woyzeck Masalı adlı oyunlarda rol aldı.

Burcu Özberk’e Büyük Saygısızlık! Görenler Destek Mesajı Yağdırdı - Resim : 4

2017-2018 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Aslan Ailem dizisinde oynadı. Ardından Direniş Karatay filminde Türkan karakterini canlandırdı.

Daha sonra 2019-2020 yılları arasında Çağlar Ertuğrul ile birlikte Kanal D'de yayımlanan Afili Aşk dizisinde rol aldı. Bu dizi ile Altın Kelebek Ödülleri’nde Romantik Komedide En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandı.

2020 yılında FOX'ta yayımlanan Çocukluk dizisinde Ayşegül karakterini canlandırdı. 2021-2022 yılları arasında ise aynı kanalda yayımlanan Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakteriyle başrolde yer aldı.

Burcu Özberk Kendisine Gelen Çirkin Mesajı İfşa Etti! 'Şaka Gibi Ama Gerçek'Burcu Özberk Kendisine Gelen Çirkin Mesajı İfşa Etti! 'Şaka Gibi Ama Gerçek'Magazin

Galatasaray'ın yeni transferi Zaniolo, Burcu Özberk ile takipleşmeye başladıGalatasaray'ın yeni transferi Zaniolo, Burcu Özberk ile takipleşmeye başladıMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Burcu Özberk Oyuncu
Son Güncelleme:
Kuruluş Orhan Dizisinde Kriz! Son Dakikada Oyuncu Değişti Kuruluş Orhan'da Son Dakika Krizi!
5-1'lik Tarihi Mağlubiyet Sonrası Okan Buruk’tan Flaş Açıklama! Bakın Yenilginin Faturasını Kime Kesti Yenilginin Faturasını O İsme Kesti
Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk’un Bebekleri Dünyaya Geldi! Oğluna Verdikleri İsim Dikkat Çekti Ünlü Çiftin En Mutlu Günü! Oğullarının İsmi Belli Oldu
Türkiye’de Peynir Ekmek Gibi Satılıyordu! Otomotiv Devi 600 Bin Aracını Geri Çağırdı: Ölüm Riski Taşıyor Otomotiv Devi 600 Bin Aracını Geri Çağırdı
ÇOK OKUNANLAR
1999-2002-2008 SGK Girişlilere 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı! 3.600 Gün Primle Emeklilik Şartlı Detaylar Sıralandı 1999-2008 SGK Girişlilere 5 Yıl Erken Emeklilik
AKP'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur Gözaltına Alındı AKP'li Belediye Başkanı Gözaltında
AKP'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Şok Sözler! Bu İddia Çok Konuşulacak: 'Önceliğim Onu İçeri Attırmak' Bu İddia Çok Konuşulacak: 'Önceliğim Onu İçeri Attırmak'
Gürsel Tekin O Soruya Ateş Püskürdü! 'Kendimi Taksim Meydanı'nda Asarım' 'Kendimi Taksim Meydanı'nda Asarım'
'Kızıl Kapan' Dört İli Sardı! Alevler Evlere Sıçradı, Vatandaşlar Mahsur Kaldı 'Kızıl Kapan' Dört İli Sardı! Alevler Evlere Sıçradı