Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk’un Bebekleri Dünyaya Geldi! Oğluna Verdikleri İsim Dikkat Çekti

Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ile tasarımcı Zeynep Mayruk, anne-baba olmanın sevincini yaşıyor. Çiftin ilk çocukları sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Yaklaşık 3 kilo 800 gram doğan Ali bebek ve annesi Zeynep Mayruk’un sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

GEÇEN YIL ÇEŞME’DE EVLENMİŞLERDİ

Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk, 27 Haziran 2024’te Çeşme’de düzenlenen düğünle hayatlarını birleştirmişti. Sarıtaş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada baba olmanın heyecanını dile getirmiş, “Her şey yolunda, keyfimiz yerinde. Doğum eylül sonu gibi görünüyor” ifadelerini kullanmıştı. Ünlü çift, şimdi oğulları Ali ile birlikte yeni bir hayata adım atıyor.

ALİ İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Ali adı; yüce, ulu ve yüksek makam anlamlarına gelmektedir. Aynı zamanda en üstün kişiler anlamında da kullanılmaktadır. Ali adı doğuştan bir liderdir. Liderlik karakterinde bulunmaktadır. Kendine özgü ortaya koyduğu görüş ve düşünceleri bulunmaktadır.

Karar vermek için diğer insanların etkisin kalmazlar. Sorumluluk ve görevden uzak durmazlar. Cesur olmaları ile bilinirler. Ali adının sayısı, analiz sonuçlarına göre 28 çıkmaktadır. Ali adı Arapça bir kelimedir. En çok Arap ülkelerinde kullanılsa da diğer Müslüman ülkelerde de kullanımı oldukça yaygındır.

Kaynak: Haber Merkezi