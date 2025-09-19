2002 Kainat Güzeli Azra Akın Güzellik Sırrını Yıllar Sonra Açıkladı! 2 Şey Söyledi

2002 Kainat Güzeli Azra Akın yıllardır sır gibi sakladığı güzellik sırrını açıkladı. Estetiğe karşı olmadığını söyleyen güzel “Hayatı dengeli yaşamak güzel bir şey. Ben buna inanıyorum. Doğal yaşama inanıyorum” dedi.

2002 Kainat Güzeli Azra Akın, Bebek'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni bir proje hazırlığında olduğunu aktaran Akın "Estetiğe asla karşı değilim" diyerek merak edilen güzellik sırrını da açıkladı.

Azra Akın 2002 Kainat Güzeli seçildi

GÜZELLİK SIRRI NE?

Doğallığa önem verdiğini belirten Azra Akın "Hayatı dengeli yaşamak güzel bir şey. Ben buna inanıyorum. Doğal yaşama inanıyorum. Ama tabii ki estetik her zaman olabilir” dedi.

'BENCE GEREK YOK'

Güzelliğin yalnızca genetik şansa değil, ruhsal dengeye ve sağlıklı yaşama da bağlı olduğunun altını çizen Akın, “Bugün yeniden katılsanız yine birinci olur musunuz?” sorusuna ise "43 yaşındayım, bence gerek yok!" yanıtını verdi.

Azra Akın, 2017 yılında Atakan Koru ile evlendi

AZRA AKIN KİMDİR?

Azra Akın, 8 Aralık 1981’de Hollanda’da dünyaya geldi. Kariyer başlangıcı ve gelişimi Azra Akın’ın kariyeri 1998 yılında Elite Model Look Türkiye yarışmasında birinci olmasıyla başladı. 2002 yılında Türkiye Güzellik Yarışması’nda birinci oldu ve bu başarısıyla Miss World yarışmasına katılma hakkı kazandı.

Yarışma sonunda Miss World unvanını kazanarak Türkiye’ye bu unvanı 1932’den sonra ikinci kez getiren kişi oldu. Mankenlik ve modellik yapmanın yanı sıra reklamlarda ve televizyon dizilerinde rol aldı. İlk önemli oyunculuk deneyimini 2004 yılında “Yağmur Zamanı” dizisiyle yaşadı.

Başarıları

  • 1998: Elite Model Look Türkiye birinciliği
  • 2002: Türkiye Güzellik Yarışması birinciliği
  • 2002: Miss World unvanı

Son projeleri arasında 2015 yapımı “Poyraz Karayel” ve sinema filmi olarak 2017 yapımı “Her Şey Mümkün” yer aldı. Akın, 2017 yılında Atakan Koru ile evlendi. Çiftin Demir Koru adında bir oğulları dünyaya geldi.

Kaynak: Haber Merkezi

