Kuruluş Orhan Dizisinde Kriz! Son Dakikada Oyuncu Değişti

Bir süredir ekranlarda fırtınalar estiren tarihi dizilerin bu rüzgarı devam ediyor. Son olarak Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin ardından yine Bozdağ Film imzalı "Kuruluş Orhan" dizisinin çekimleri de önümüzdeki çarşamba başlıyor.

Birsel Altuntaş'ın aktardığına göre; pazartesi ve salı günleri tanıtım çekimleri yapılacak olan dizide bir de oyuncu değişikliği yapıldı. Kuruluş Orhan’ın Halime Hatun’u, Betül Aktel yerine oyuncu Sena Mercan oldu. Sena Mercan at binme ve kılıç dersleri alıyor.

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ OYUNCULARI

Başrolünde Mert Yazıcıoğlu'nun olduğu dizinin kadrosunda Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen, Mahassine Merabet, Çağrı Şensoy, Faruk Aran, Belgin Şimşek, Yiğit Uçan, Sevinç Kıranlı, İpek Arkan, Sena Mercan, Tevfik Erman, Tezhan Tezcan, Murat Boncuk, Dinç Daymen, Can Atak, Atakan Yarımdünya, Onur Bay, İbrahim Cem Tek, Numan Çakır, Mert Türkoğlu, Özcan Varaylı, Mücahit Temizel ve Cihan Ünal da yer alıyor.

Kaynak: birsenaltuntas.com