Ünlü Müzisyen Uçak Kazasında Ailesiyle Birlikte Hayatını Kaybetti! Müzik Dünyası Yasta

Ünlü müzisyen Brett James, eşi Melody ve üvey kızıyla birlikte geçirdiği uçak kazasında hayatını kaybetti. Nashville’den havalanan küçük uçak Kuzey Carolina’da tarlaya düştü, kazadan kurtulan olmadı.

Müzik dünyasını yasa boğan acı bir haber geldi. Ünlü şarkıcı ve söz yazarı Brett James, kendi kullandığı küçük uçakla geçirdiği kazada eşi ve üvey kızıyla birlikte yaşamını yitirdi.

57 yaşındaki James, Nashville’den kalkış yapan Cirrus SR22T tipi uçağıyla havadayken, yanında 59 yaşındaki eşi Melody Wilson ve üvey kızı Meryl Maxwell Wilson bulunuyordu. Uçak, Kuzey Carolina’daki Franklin bölgesinde bir tarlaya düşerken, kazadan kurtulan olmadı. Kazanın Lotla Vadisi İlkokulu’na yakın bir alanda gerçekleştiği, okulda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı açıklandı.

Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB), kazayı doğrularken soruşturma başlatıldığını duyurdu. Nashville Songwriters Hall of Fame de yaptığı açıklamada, “Üyemiz Brett James’in zamansız kaybının derin üzüntüsünü yaşıyoruz” ifadelerine yer verdi.

MÜZİK UĞRUNA TIPI BIRAKMIŞTI

Tam adı Brett James Cornelius olan sanatçı, gençliğinde tıp fakültesinde eğitim görüyordu. Ancak müziğe duyduğu tutku nedeniyle okulunu yarıda bıraktı. 1995’te ilk solo albümünü çıkararak müzik kariyerine adım attı.

2000’li yıllarda country müziğin önde gelen isimleriyle çalışan James, Jessica Andrews’un seslendirdiği şarkısıyla listelerde zirveye çıktı. 2005’te Carrie Underwood ile birlikte hazırladığı Jesus Takes The Wheel şarkısı ise hem kendi kariyerinde hem de Underwood’un kariyerinde dönüm noktası oldu. Ayrıca Taylor Swift’in A Perfectly Good Heart parçasının söz yazarı da James’ti.

Backstreet Boys, Nick Jonas, Bon Jovi ve Keith Urban gibi dünya çapında birçok sanatçıyla da işbirliği yaptı.

ÖZEL HAYATI

İlk evliliğini Sandra Cornelius Little ile yapan James’in bu evlilikten dört yetişkin çocuğu bulunuyor. Son yıllarda hayatını paylaştığı Melody Wilson ile evlenen sanatçı, zaman zaman eşiyle seyahat ederken çekilmiş fotoğrafları sosyal medyada paylaşıyordu.

