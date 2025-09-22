Ünlü Şarkıcıyı Oynayacağı Söyleniyordu... Kubilay Aka'dan 'Serdar Ortaç' Açıklaması: 'Çocukluğumdan Beri Çok Severim'

Ünlü oyuncu Kubilay Aka, son dönemde hakkında dolaşan yeni proje iddiasıyla alakalı açıklama yaptı. Aka, şarkıcı Serdar Ortaç'ın gençlik yıllarını canlandıracağı iddiasını yalanlayarak "Sevgili Serdar Ortaç’ı, sayısız kere dinlediğimiz hit şarkılarını çocukluğumdan beri dinler ve çok severim" dedi.

Son dönemin popüler oyuncularından Kubilay Aka, Kanal D ekranlarında yayınlanan "İnci Taneleri" dizisinin yanında farklı projelerle de seyirciyle buluşmaya devam edecek. Aka, son günlerde de dikkat çeken bir proje iddiasıyla gündeme geldi.

Bazı basın organlarında yer alan "Kubilay Aka, Serdar Ortaç’ı canlandıracak" haberleriyle ilgili açıklama yapan Kubilay Aka, böyle bir teklif almadığını söyleyerek haberi yalanladı. Odağını halihazırda devam eden projelerine verdiğini ve çok yoğun olduğunu dile getiren Aka, Serdar Ortaç’a hayranlığında anlattı.

'TEKLİF ALMADIM'

Kubilay Aka, açıklamasında "Sevgili Serdar Ortaç’ı, sayısız kere dinlediğimiz hit şarkılarını çocukluğumdan beri dinler ve çok severim. Ancak onu canlandıracağıma dair çıkan haberler doğru değil. Böyle bir teklif almadım. Herhangi bir şekilde bana bir proje veya senaryo da gelmedi. Şu an tek odağım; ekranda, sahnede ve dijitalde yer alan projelerim. Önümüzdeki sezonun yoğunluğu kadar heyecanı da çok büyük, izleyiciyle buluşmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerine yer verdi.

