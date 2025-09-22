Ünlü Şef Somer Sivrioğlu ile Oğlunun Benzerliğine Yorum Yağdı! 'Aynı Babası'

MasterChef Türkiye'nin ünlü şefi Somer Sivrioğlu’nun oğlu Deniz ile olan benzerliği sosyal medyada gündem oldu. Fotoğrafı görenler ‘Aynı babası’ yorumunu yaptı.

Son Güncelleme:
MasterChef Türkiye isimli yemek programında jüri olarak yer alan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda adından söz ettiren ünlü şef Somer Sivrioğlu, bu kez de oğlu ile gündem oldu.

Ünlü Şef Somer Sivrioğlu ile Oğlunun Benzerliğine Yorum Yağdı! 'Aynı Babası' - Resim : 1
Somer Şef ve oğlu Deniz

BENZERLİĞİ GÜNDEM OLDU

Geçtiğimiz haftalarda yeni ilişkisi Tilbe Uslu ile ilişkisini resmen ilan eden ünlü şef, oğlu Deniz ile bir fotoğrafını paylaştı. Sivrioğlu fotoğrafa "Bazen de çok mutlu, oğlum geldi" notunu düştü.

Ünlü Şef Somer Sivrioğlu ile Oğlunun Benzerliğine Yorum Yağdı! 'Aynı Babası' - Resim : 2

OĞLU TİYATRO İLE İLGİLENİYOR

2021'de 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu'ndan boşanan Somer Sivrioğlu'nun bu evlilikten iki çocuğu oldu. Deniz ve Derin isminde bir kızı bir de oğlu olan ünlü şefin çocukları Sidney'de yaşıyor. Deniz Sivrioğlu tiyatro ile ilgilendiği biliniyor. Somer Sivrioğlu, geçtiğimiz senelerde oğlunun tiyatro sahnesindeki performansını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Ünlü Şef Somer Sivrioğlu ile Oğlunun Benzerliğine Yorum Yağdı! 'Aynı Babası' - Resim : 3
Ünlü şef Somer Sivrioğlu

