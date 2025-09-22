Dünyanın En Yakışıklı Erkekleri Açıklandı! Listedeki 3 Türk Oyuncu Fırtına Estirdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Zaman zaman açıklanan dünyanın enleri listeleri çokça konuşulurken, son açıklanan listenin sonuçları büyük dikkat çekti.

İngiltere merkezli Nubia Magazine’in açıkladığı “Dünyanın En Yakışıklı Erkekleri 2025” listesi hem şaşırttı hem de gözleri Türk yıldızlara yeniden çevirdi.

Birinci BTS üyesi Kim Taehyung oldu

LİSTEDE 3 TÜRK OYUNCU VAR

171 ülkeden 30 milyondan fazla oyun kullanıldığı anket sonucuna göre zirvede yer alan isim BTS üyesi Kim Taehyung oldu. Listede Türk magazin dünyasını sallayacak Türk oyuncular da yer aldı. Listeye tam üç Türk oyuncunun girdi.

2. Xiao Zhan oldu

Emanet dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Halil İbrahim Ceyhan, “Dünyanın En Yakışıklı Erkekleri 2025” listesinde 4.sırada yer aldı.

Halil İbrahim Ceyhan 4'üncü oldu

Ekranların sevilen yüzü olan Engin Akyürek 5. sırada yer alırken, popüler oyuncu Kerem Bürsin ise 6. Sırada yer aldı.

Engin Akyürek listede 5'inci sırada yer aldı

