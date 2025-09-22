Dünyanın En Yakışıklı Erkekleri Açıklandı! Listedeki 3 Türk Oyuncu Fırtına Estirdi

İngiltere merkezli Nubia Magazine’in açıkladığı “Dünyanın En Yakışıklı Erkekleri 2025” listesi sosyal medyada gündem oldu. 171 ülkeden 30 milyondan fazla kişinin oylaması sonucu açıklanan listede 3 Türk oyuncu da yer aldı. İşte herkesin merak ettiği o yıldızlar…

Zaman zaman açıklanan dünyanın enleri listeleri çokça konuşulurken, son açıklanan listenin sonuçları büyük dikkat çekti.

İngiltere merkezli Nubia Magazine’in açıkladığı “Dünyanın En Yakışıklı Erkekleri 2025” listesi hem şaşırttı hem de gözleri Türk yıldızlara yeniden çevirdi.

Dünyanın En Yakışıklı Erkekleri Açıklandı! Listedeki 3 Türk Oyuncu Fırtına Estirdi - Resim : 1
Birinci BTS üyesi Kim Taehyung oldu

LİSTEDE 3 TÜRK OYUNCU VAR

171 ülkeden 30 milyondan fazla oyun kullanıldığı anket sonucuna göre zirvede yer alan isim BTS üyesi Kim Taehyung oldu. Listede Türk magazin dünyasını sallayacak Türk oyuncular da yer aldı. Listeye tam üç Türk oyuncunun girdi.

Dünyanın En Yakışıklı Erkekleri Açıklandı! Listedeki 3 Türk Oyuncu Fırtına Estirdi - Resim : 2
2. Xiao Zhan oldu

Emanet dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Halil İbrahim Ceyhan, “Dünyanın En Yakışıklı Erkekleri 2025” listesinde 4.sırada yer aldı.

Dünyanın En Yakışıklı Erkekleri Açıklandı! Listedeki 3 Türk Oyuncu Fırtına Estirdi - Resim : 3
Halil İbrahim Ceyhan 4'üncü oldu

Ekranların sevilen yüzü olan Engin Akyürek 5. sırada yer alırken, popüler oyuncu Kerem Bürsin ise 6. Sırada yer aldı.

Dünyanın En Yakışıklı Erkekleri Açıklandı! Listedeki 3 Türk Oyuncu Fırtına Estirdi - Resim : 4
Engin Akyürek listede 5'inci sırada yer aldı

Dünyanın En Yakışıklı Erkekleri Açıklandı! Listedeki 3 Türk Oyuncu Fırtına Estirdi - Resim : 5

Kaynak: Haber Merkezi

Dünyanın En Yakışıklı Erkekleri Kerem Bürsin Engin Akyürek
