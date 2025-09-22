Ünlü Oyuncu Ufuk Özkan'dan 'İntihar' İddialarına Net Yanıt! Yoğun Bakım Sonrası Gerçeği Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

“Emret Komutanım", "Geniş Aile" ve "Zengin Kız Fakir Oğlan" gibi projelerde canlandırdığı karakterle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan’ın geçtiğimiz günlerde intihar ettiği iddiası kısa sürede gündem olmuş, hayranlarını ve sevenlerini korkutmuştu.

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan

İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Hastaneye kaldırılan ve yakın zamanda taburcu olan oyuncu iddiaları yalanlayarak “Kullandığım ilacın yan etkisi sebebiyle vücudumda çıkan lekeler ve şiddetli mide bulantısı yaşadım. Riskli grupta olduğum için doktorlar gözetim altında tutmak istedi” açıklamasını yapmıştı.

Hastaneden taburcu olan oyuncudan ilk fotoğraf

"OĞLUMA BÖYLE BİR ŞEY YAŞATMAM"

Ünlü oyuncu yaşadığı korkutan olayın perde arkasını detaylıca anlattı. Günaydın’a konuşan Ufuk Özkan “17 yaşında bir oğlum var. Ona böyle bir acıyı asla yaşatmam. Sosyal medyada bazı kişiler, gerçekliği kontrol etmeden haber uyduruyor. Amaçları sadece etkileşim ve reklam geliri” dedi.

Ufuk Özkan'ın rol aldığı dizi Geniş Aile'den bir sahne

“ZEHİRLEDİM”

Karaciğer rahatsızlığı nedeniyle düzenli olarak ağır ilaçlar kullandığını belirten oyuncu, ilaçlarını yanlış saatte aldığı için zehirlendiğini söyledi.

Özkan, yaşadığı sağlık sorununu şu sözlerle açıkladı: İlacı 8 saat sonra tekrar alınca vücudum tepki verdi. Yüzümde lekeler çıktı, kusmaya başladım. Ambulans çağırdım. Hastanede ‘ilaç zehirlenmesi’ teşhisi kondu ve midem yıkandı. Yoğun bakımda sadece bir gün kaldım.

Özkan yaşadığı bu olay sonrasında ne kadar çok sevildiğini yeniden hatırladığını belirtti.

