Ünlü Oyuncu Wilma Elles Dördüncü Kez Anne Oldu! Bebeğinin İsmi Büyük Beğeni Topladı

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinin Caroline’i ünlü oyuncu Wilma Elles, dördüncü kez anne oldu. Oyuncu bebeğine Leon Mirza ismini verdikleri duyurdu.

Bir döneme damga vuran "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisinde hayat verdiği "Caroline" karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Wilma Elles, dördüncü kez anne oldu.

Uzun yıllardır Türkiye'de yaşayan ve Türk vatandaşlığına geçerek adını Mücella Elles olarak değiştiren ünlü oyuncu, doğum sonrası yaptığı duygusal paylaşımla dikkat çekti.

Wilma Elles, dördüncü kez anne oldu

“ALLAH’A ŞÜKÜR”

Wilma Elles, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bebeğine Leon Mirza adını verdiklerini duyurdu. Doğumun sorunsuz geçtiğini ve yalnızca 24 saat sonra hastaneden taburcu olduklarını belirten oyuncu, duygularını şu sözlerle paylaştı: Allah’a şükür, seni sağ salim kucağımıza aldık. Her şey güzel geçti, daha çok şükredemezdim. 24 saat sonra hastaneden ayrılabildik. Leon Mirza bize emanet. Oğlum, seninle kavuştuk. Bizim için en büyük nimetsin. Seni çok seviyoruz. Milat, Melodi ve Tiara'ya kardeş oldun. Bebek isteyen herkese nasip olsun.

HAYRANLARINDAN TEBRİK YAĞDI

Leon Mirza ismini verdikleri oğullarıyla birlikte artık dört çocuk sahibi olan Wilma Elles’in paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Oyuncunun hayranları tebrik mesajlarıyla yorumları doldurdu.

Wilma Elles’in daha önce dünyaya gelen çocuklarının isimleri Melodi, Milat ve Tiara idi.

