Wilma Elles Dördüncü Kez Anne Oluyor: Sosyal Medya Hesabından Bu Sözlerle Duyurdu

Ünlü oyuncu Wilma Elles, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hamile olduğunu duyurdu. Dördüncü kez anne olmaya hazırlanan oyuncu, “Kalbimiz sevgiyle dolu” ifadeleriyle mutluluğunu sevenleriyle paylaştı. Elles'in üç çocuğu daha bulunuyor.

Esma Karayel Esma Karayel
Wilma Elles Dördüncü Kez Anne Oluyor: Sosyal Medya Hesabından Bu Sözlerle Duyurdu
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‘Öyle Bir Geçer Zaman Ki’ dizisindeki "Caroline" karakteriyle hafızalara kazınan Wilma Elles, dördüncü kez anne olacağını sosyal medya üzerinden duyurdu. Aktif olarak kullandığı Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, takipçileriyle hamilelik haberini paylaştı. Ünlü oyuncu paylaşımında, “Evet doğrudur… Tekrar hamileyim ve 4. çocuk bekliyoruz! Ailemizi büyütüyoruz…” ifadelerini kullandı.

Wilma Elles Dördüncü Kez Anne Oluyor: Sosyal Medya Hesabından Bu Sözlerle Duyurdu - Resim : 1

ELLES'İN 3 ÇOCUĞU VAR

Wilma Elles, 2014 yılında iş insanı Arif Kerem Göğüş ile evlenmiş ve bu evlilikten ikiz çocukları Milat ve Melodi dünyaya gelmişti. 2019 yılında boşanan çiftin çocuklarının velayeti anneye verilmişti. Alman oyuncu, daha sonra 2022 yılında avukat Mehmet Şah Çelik ile hayatını birleştirmişti.

Elles, geçtiğimiz yıl üçüncü çocuğu olan kızı Tiara’yı dünyaya getirmişti. 5 Ekim’de yine sosyal medya üzerinden yaptığı nazar boncuklu ve kalpli bir paylaşımla doğumu duyurmuş, sevincini takipçileriyle paylaşmıştı. Oyuncu, anneliği “hayatındaki en özel rol” olarak tanımlamıştı.

'KALBİMİZ SEVGİYLE DOLU'

Yeni hamilelik haberini de aynı içtenlikle duyuran Elles, “Melodi, Milat ve Tiara’ya kardeş geliyor inşallah. Bu mutluluğu sizinle paylaşmak istedim. Kalbimiz sevgiyle dolu” diyerek hem ailesine dair haberleri hem de duygularını takipçilerine aktardı.

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