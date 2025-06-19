Nihal Candan'ın Kalbi Durdu! Sağlık Durumu Kritik

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'Dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' suçlamalarıyla tutuklandıktan sonra 'Anoreksiya Nervoza' teşhisi konulan Nihal Candan, yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle tahliye edilmişti. 23 kiloya kadar düşen Candan’ın sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yapıldı.

Modacı Pınar Kerimoğlu, sosyal medya hesabından “Nihal’in kalbi durmuş. Kalp masajı yapılıyor. Şu anda annesiyle konuştuk” açıklamasını yaptı.

'ALLAH'IM NE OLUR KALP MASAJINA CEVAP VERSİN'

Kerimoğlu bir sonraki paylaşımında ise şu ifadelere yer verdi:

"Düşünün öyle bir andasınız ki...

Yanımda kızım, en güzel anılarından biri olacak mezuniyet gecesi için. Heyecanla günler öncesinden hazırlandı ve oraya gidiyoruz anne-baba olarak. Bir yanda çok sevdiğim, hayata tutunsun diye her sözüne yutkunduğum Nihal...

Allah'ım ne olur hayata tutunsun! Ne olur kalp masajına cevap versin, ne olur!"

Kaynak: Haber Merkezi