Alperen Duymaz İlk Kez Oğlunu Paylaştı, Gelen O Yorum Karşısında Deliye Döndü! 'Senin Aklını Alırım'

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"Bodrum Masalı", "Çukur" ve "Son Yaz" gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Alperen Duymaz, çocukluk aşkı olan öğretmen Kübra Kelkit ile 2020 yılında nikah masasına oturdu. Başından beri ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan ve magazin gündemine yer almayan çiftin, ilk kez anne-baba olduğu haberi de bir süre gizli tutuldu.

Alperen Duymaz ile Kübra Kelkit, 2024 yılında ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Doğum sırasında eşi Kübra Kelkit'in yanında olduğu belirtilen ünlü oyuncunun, bir oğlu olduğu öğrenildi. Bebek beklediklerine dair hiçbir bilgi olmayan çiftin hayranlarını şoke eden bu haber uzun süre konuşulurken, çiftin oğlunun adının da "Gün Han" olduğu ortaya çıktı.

YORUMA TEPKİ GÖSTERDİ

Bebeğiyle pek paylaşım yapmayan Alperen Duymaz, ilk kez bu kuralını çiğneyerek oğlunun kucağında olduğu bir fotoğraf paylaştı. Sosyal medya hesabından paylaştığı gönderiyle ünlü oyuncu, kısa sürede viral oldu. Duymaz'ın bebeğiyle paylaştığı fotoğrafına beğeni ve yorum yağarken, ünlü oyuncu gelen bir yoruma ise adeta ateş püskürdü.

Oğlunun adını eleştiren bir sosyal medya kullanıcısına yanıt veren oyuncu, "Önce üslubunu düzelt kardeş! Adı Gün Han. Bak bakalım ismin tarihine. Ayrıca dünyanın en ama en saçma ismi de olabilirdi, kime ne? Dalgayı geçecek olan önce benimle bir denk gelsin bir aklını alayım onun. Adamın asabını bozmayın…" yorumunu yaptı.

Alperen Duymaz'ın bu paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi kullanıcılar oyuncuya hak verip, onun çocuğunun adının kimseyi ilgilendirmediğini vurgularken, kimileri de ünlü bir oyuncunun sosyal medya kullanıcılarıyla bu şekilde diyaloglara girmesine gerek olmadığını savundu.