Hastanelik Olmuştu... Mbappe'den Haber Var

Real Madrid'in yıldızı Mbappe dün hastanelik olmuştu. Eflatun-beyazlı ekipten Mbappe'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.

Hastanelik Olmuştu... Mbappe'den Haber Var
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FIFA Dünya Kulüpler Kupası için ABD’de bulunan Real Madrid’in yıldızı Kylian Mbappe, dün yemekten zehirlenerek hastanelik olmuştu. Yıldız oyuncunun son durumuna ilişkin açıklama geldi.

İspanyol devinden Mbappe’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama geldi. Açıklamada, “Oyuncumuz Kylian Mbappe (ABD saatiyle) bu akşamüstü hastaneden taburcu edilmiş ve Real Madrid antrenman kampına dönmüştür. Mbappe’nin tedavisine devam edilecek ve kademeli olarak takım aktivitelerine yeniden katılacak” denildi.

Mbappe, bu durumun ardından teknik direktör Xabi Alonso’nun takımın başında çıktığı ilk maçı kaçırmış oldu. Real Madrid ile Al-Hilal 1-1 berabere kaldı.

Mbappe Hastanelik OlduMbappe Hastanelik OlduSpor

Kaynak: Haber Merkezi

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