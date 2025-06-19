Mbappe Hastanelik Oldu
Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe'nin hastanelelik olduğu bildirildi. Mbappe'nin hastaneden ne zaman çıkacağına ilişkin bilgi verilmedi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
FIFA Dünya Kulüpler Kupası maçları nedeniyle ABD’de bulunan Real Madrid’in yıldızı Kylian Mbappe hastanelik oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Mbappe’nin mide enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Oyuncumuz Kylian Mbappe, akut gastroenterit (mide enfeksiyonu) teşhisiyle çeşitli tetkik ve tedaviler için hastaneye kaldırılmıştır. Gerekli müdahale yapılmıştır, durumu yakından takip edilmektedir."
Kaynak: Haber Merkezi