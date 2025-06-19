Mbappe Hastanelik Oldu

Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe'nin hastanelelik olduğu bildirildi. Mbappe'nin hastaneden ne zaman çıkacağına ilişkin bilgi verilmedi.

Mbappe Hastanelik Oldu
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FIFA Dünya Kulüpler Kupası maçları nedeniyle ABD’de bulunan Real Madrid’in yıldızı Kylian Mbappe hastanelik oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Mbappe’nin mide enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Oyuncumuz Kylian Mbappe, akut gastroenterit (mide enfeksiyonu) teşhisiyle çeşitli tetkik ve tedaviler için hastaneye kaldırılmıştır. Gerekli müdahale yapılmıştır, durumu yakından takip edilmektedir."

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Kaynak: Haber Merkezi

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