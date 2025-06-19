Ali Koç İmza Kampanyasını Bombaladı: 'Akıl Edemediler mi?'

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Adidas ile imzalanan sponsorluk anlaşmasının töreninde gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Koç, transfer sorusunu "Transferi, planlamamızı her şeyi konuşacak zaman gelecek. Burası forma sponsorluk anlaşması için imza töreni. Forma sattıran iki şey var, yıldız transferi ve sahadaki sonuçlar” diyerek savuşturdu.

Geçen sezon yaşanan başarısızlığın ardından kulübü seçime götürmek için başlatılan imza kampanyasına ilişkin de konuşan Ali Koç “Haftalardır imza süreci gündemi meşgul ediyor. İmza demokratik bir hak ama gelecekte yaratabileceği sakıncalar açısından uygun olmadığını söyledik. Biz kulübün geleceği için çok önemli konulara odaklanıyoruz. Bir sürü insan 'Konuşun ve bitsin' diyor. Konuşacağız, bizim de zamanımız gelecek” dedi.

'İMZALARI KULÜBE ULAŞTIRMAKTA HEYECANSIZLAR'

Koç, imza sayısının yeterli sayıya ulaştığına yönelik iddialar için ise şunları söyledi:

İmza için yeterli sayıya ulaştığını söyleyenler, bu imzaların kulübe ulaşmasında aynı heyecanı yaşamamaktadırlar. Niye bu imzalar hâlâ kulübe getirilmedi? Bu imzaları yapan arkadaşlar birinci günden bunu excel formatına taşımayı akıl edemediler mi? Bize de soruyorlar ama ciddi medya mensuplarının bunu irdelemesini talep ediyorum."

Kaynak: Haber Merkezi