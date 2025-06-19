Dursun Özbek Hakan Çalhanoğlu'ndan Kötü Haberi Verdi

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Süper Lig şampiyonu Galatasaray’da transfer çalışmaları sürerken, Başkan Dursun Özbek açıklamalarında Muslera’nın yerini doldurmanın zor olduğunu belirterek, “Galatasaray'ın yine aynı şekilde kaleci için çalışmaları devam ediyor. Kısa sürede o çalışmaların meyvesini alacağımızı düşünüyorum. Amacımız Muslera kadar Galatasaray'a aidiyet duyacak, hizmet verecek bir kaleci almak” dedi.

Galatasaray’la adı anılan Hakan Çalhanoğlu’na ilişkin de konuşan Özbek, “"Hakan Çalhanoğlu, bizim göz bebeğimiz, milli takımımızın kaptanı, hepimizin iftihar ettiği, son derece başarılı ve önemli bir futbolcu. Hakan Çalhanoğlu'nu her takım ister. Ancak Hakan ile transfer görüşmesi yapmadım. Bir arkadaşımla otururken, bir grup vardı. Hakan ile telefonda görüşüyordu. Ona, 'Galatasaray Başkanı da yanımda.' dedi. Telefonu bana verdi.

Kendisiyle merhabalaştım. Kendisi çocukluktan beri Galatasaraylı olduğunu söyledi. Ben de kendisine sağlığını sordum, performansını üst seviyeye çıkardığını ve kendisiyle iftihar ettiğimizi belirterek başarılar diledim. O görüşme sanki bir transfer görüşmesi gibi algılandı. Hakan'ın ağabeyi yaşındayım. Futbolun içinde olan her Türk insanı gibi onunla iftihar ediyorum. Böyle bir imkan doğunca Hakan ile görüşürüm, ona başarılar dilerim. Bu bir transfer görüşmesi değildi.” dedi.

Kaynak: AA