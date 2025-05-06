Ne Lamine Yamal Ne Kylian Mbappe! Arda Güler Tarihe Geçti

Sofascore’da yayımlanan verilere göre, Arda Güler, bu sezon bir La Liga maçında 60+ pas denemesiyle yüzde 100 isabet oranına ulaşan ilk orta saha oyuncusu oldu.

Arda, bir dönem eflatun-beyazlı formayı diyen Toni Kroos’tan sonra bir maçta 60’tan fazla pas denemesiyle yüzde 100’lük pas isabetine ulaşan ilk Real Madrid orta saha oyuncusu olmayı da başarmış oldu.