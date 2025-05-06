Ne Lamine Yamal Ne Kylian Mbappe! Arda Güler Tarihe Geçti
Real Madrid forması giyen Arda Güler, Celta Vigo karşısındaki performansıyla büyüledi. Milli oyuncu yüzde 100'lük pas isabet oranıyla da tarihe geçti.
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İspanya La Liga’nın dev ekibi Real Madrid’de sezon başında istediği süreleri bir türlü bulamayan milli futbolcu Arda Güler, Celta Vigo ile oynadıkları maçta tarihe geçti.
Celta Vigo maçında kalitesini konuşturan Arda Güler, büyüleyici performansını bir de harika golle taçlandırdı. Teknik direktörü Carlo Ancelotti başta olmak üzere İspanyol futbol camiasını kendisine hayran bırakan genç yıldız, pas isabet oranıyla da tarih yazdı.
Sofascore’da yayımlanan verilere göre, Arda Güler, bu sezon bir La Liga maçında 60+ pas denemesiyle yüzde 100 isabet oranına ulaşan ilk orta saha oyuncusu oldu.
Arda, bir dönem eflatun-beyazlı formayı diyen Toni Kroos’tan sonra bir maçta 60’tan fazla pas denemesiyle yüzde 100’lük pas isabetine ulaşan ilk Real Madrid orta saha oyuncusu olmayı da başarmış oldu.
2016 yılında Valencia ile oynanan maçta 80/80 pas isabetiyle oynayan Toni Kroos, bu istatistikte zirvenin sahibi konumunda.
Real Madrid’de bu sezon çok kısa süre forma şansı bulmasına rağmen 5 gol 9 asistlik performans sergileyen Arda Güler’e İspanyol basınından da övgü yağdı.