Nihal Candan’ın Babası İlk Kez Konuştu! 10 Yıl Sonra Gelen İtiraf Sosyal Medyayı Salladı

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Yeme bozukluğu hastalığı sonrasında 23 kiloya düşen fenomen Nihal Candan’ın iki kez kalp krizi geçiren babası Prof. Dr. Hakan Candan, Kanal D ekranında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programına telefon ile bağlandı. Candan, kendi ve kızının son sağlık durumuna ilişkin açıklamalar yaptı.

'ÇOK ÜZGÜNÜM'

Kalp krizi geçirdiğini doğrulayan Hakan Candan iki kez anjiyo olduğunu, dinlendiğini belirterek ‘Bu yüzden kızım Nihal’le çok fazla ilgilenemedim. Bu durum, kamuoyunda hakkımda ‘kızıyla ilgilenmiyor’ gibi yanlış bir algının oluşmasına yol açtı. Çok üzgünüm’ dedi.

'UZAK DUR DEDİM SÖZ DİNLETEMEDİM'

Kızlarının 2015 yılında yayınlanan İşte Benim Stilim programına katılmalarını hiç istemediğini, onları uyardığını söyleyen baba Candan ‘Medyadan ve bu tür platformlardan uzak durmalarını söyledim. Ama sonuçta kendi iradeleri vardı, söz dinletemedim. Çok rahatsızlık duydum ama elimden geleni yapmama rağmen yeterli olmadı. Bugün geldiğimiz nokta ortada’ diye konuştu.

'YAŞAMAK İSTEMİYOR'

Kızı Nihal’in yaşamak istemediğini vurgulayan baba Candan ‘Nihal’in durumu çok ciddi. Hayati riski devam ediyor. Yaşamak istemiyor. Yaşadıkları onu derinden etkiledi. Psikolojisi çok bozuldu. Evliliği, eşi, geçirdiği süreçler... Her şey üst üste geldi’ dedi.

23 KİLOYA DÜŞTÜ

Nihal Candan, 37 kilo ile cezaevinden tahliye olmuş, 29 kiloya düşmesi sonucu hastaneye yatırılmış, tedavi sürecinde son olarak 23 kiloya düşmüştü. Tedaviyi reddeden Nihal Candan, yoğun bakıma yatırılmış, annesi Umut Candan kızının organlarının iflas ettiğini açıklamıştı.

Kaynak: Kanal D