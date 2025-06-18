Sosyal Medyaya Damga Vuran 'Nihal Candan' İsyanı! Armağan Çağlayan Ateş Püskürdü
Armağan Çağlayan, yeme bozukluğu hastalığı sonrasında 25 kiloya kadar düşen ve dün yoğun bakıma kaldırılan fenomen Nihal Candan’ın hastane fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılmasına ateş püskürdü. Çağlayan ‘neden izin veriyorlar? Bu fotoğraflar üzerinden etkileşim kasmak, saçmalık artık’ dedi.
Geçen yıl kardeşi Bahar ile birlikte dolandırıcılık çetesine üye olmak suçlamasıyla tutuklanan, yeme bozukluğu hastalığı sebebi ile tahliye edilen fenomen Nihal Candan, 37 kilodan 29 kiloya düşmesinin ardından hastanede tedavi altına alınmıştı.
Yoğun bakıma alınmayı reddettiği belirtilen Nihal Candan’ın dün yoğun bakımda tedavi altına alındığı ve kilosunun 29’dan 25’e düştüğü açıklamıştı.
Günlerdir sosyal medyada hastanede odasındaki görüntüleri paylaşılan fenomenin bu görüntülerinin servis edilmesine ünlü sunucu Armağan Çağlayan’dan sert bir tepki geldi.
Sosyal medya hesabı X üzerinden bir paylaşım yapan Çağlayan ‘Kendisinden nasıl “nefret” ediyorsa, yemek bile yemiyor bu kızcağız’ dedi.
'KİŞİ MAHREMİYETİ DİYE BİR ŞEY YOK MU?'
Çağlayan, tepki dolu şu ifadeleri kullandı: Nihal Candan’ın bu fotoğraflarını kim yayıyor? Kişi mahremiyeti diye bir şey yok mu? Anoreksiya ciddi bir psikolojik hastalık. Kendisinden nasıl “nefret” ediyorsa, yemek bile yemiyor bu kızcağız. Ailesi, doktorları neden bu fotoğrafların yayılmasına izin veriyorlar? Bu fotoğraflar üzerinden etkileşim kasmak, saçmalık artık! Ailesinin ve hastanenin duruma müdahale etmesi gerekmez mi?
Armağan Çağlayan’ın paylaşımının altına yorum yapan Berna Laçin ise ‘Kardeşi paylaştı’ dedi.
Nihal Candan’ın bu fotoğraflarını kim yayıyor? Kişi mahremiyeti diye bir şey yok mu ? Anoreksiya ciddi bir psikolojik hastalık. Kendisinden nasıl “nefret” ediyorsa, yemek bile yemiyor bu kızcağız. Ailesi, doktorları neden bu fotoğrafların yayılmasına izin veriyorlar ? Bu…— Armagan Çağlayan (@Armagan_caglaya) June 17, 2025
ARKADAŞI TEPKİ TOPLAMIŞTI
Candan’ın yakın arkadaşı modacı Pınar Kerimoğlu’nun daha önce hastane ziyaretinde ünlü fenomen kuşkonmaz yedirdiği ve videoya çektiği anlar sosyal medyada gündem olmuş, tepki toplamıştı.