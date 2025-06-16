Nihal Candan’a Büyük Şok! Tüm Aile Hemfikir… Arkadaşının İtirafı Sosyal Medyayı Salladı

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Dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine giren, cezaevinde geçirdiği süre boyunca ciddi şekilde kilo kaybeden ve yemek yiyemediği için sağlık durumu kötüleşen fenomen Nihal Candan yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmişti.

TEDAVİYİ REDDETMİŞTİ

29 kiloya kadar düşen ünlü fenomenin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Anoreksiya nervoza teşhisi konulan Nihal Candan’ın kardeşi Bahar Candan, ablasının tedaviyi reddettiğini duyurmuştu.

Bahar Candan’ın ardından bir açıklamada da ünlü fenomenin yakın dostu modacı Pınar Kerimoğlu’ndan geldi.

VASİ Mİ ATANACAK?

Kerimoğlu ‘Acilen vasi atanmalı ve vakit kaybedilmeden tedavi süreci başlatılmalı’ diyerek Candan’ın durumunun ciddi olduğunu ifade etti.

PASTASINI ZOR ÜFLEMİŞTİ

Nihal Candan, son olarak doğum gününü hastane odasında kutladığı görüntülerle gündem olmuştu. Candan’ın pasta mumlarını üflerken zorlandığı anlar çok konuşulmuştu.

Ünlü fenomenin bu haline ‘Hasta hala şov peşinde’, ‘Ne kadar zayıflamış’, ‘Yarışmadaki tavrının karmasını yaşıyor’, ‘Çileği bile yiyemedi’ gibi yorumlar yapılmıştı.