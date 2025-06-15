Ünlü Şarkıcı Lara Eşine İran'da Büyük Şok! Bilinmeyen Gerçeği Herkese Duyurarak Dua İstedi

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2023 yılında İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile hayatını birleştirerek gündem olan ünlü şarkıcı Lara, İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sürerken, İran’da mahsur kaldığını duyurdu. İran’da durumun çok kritik olduğunu belirten ünlü şarkıcı takipçilerine ‘Dualarını esirgemeyin’ diyerek seslendi.

'DURUM ÇOK KRİTİK'

Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden bir paylaşım yapan Lara, şunları söyledi: İran'dayım, burada durum çok kritik. Çok zor girdim sosyal medyaya. Ne telefonumuz çalışıyor, ne internete girebiliyoruz. Lütfen dualarınızı esirgemeyin. Allah'ım onurlu İran halkının yanında olsun.

NE OLMUŞTU?

İsrail, 2 gün önce gece saatlerinde İran’a saldırı başlatmıştı. Saldırılarda İran’ın çok sayıda noktası vurulmuş, saldırıların devam edeceği vurgulanmıştı. Saldırıların üçüncü gününde İsrail güçleri yeniden Tahran'a saldırı başlatırken, İsrail'in kuzeyindeki Arap nüfusun yoğun olduğu Tamra bölgesinde iki katlı bir bina yıkılmış, İsrail'de 13 kişinin öldüğü, 380 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

ŞARKICI LARA KİMDİR?

19 Mart 1979 tarihinde müzisyen bir ailenin çocuğu olarak Kırıkkale'de doğdu. Lise eğitiminden sonra Alanya'da hostes olarak çalıştı. Lara'nın ilk albümü, 5 Haziran 2003 tarihinde çıktı. Ozan Müzik ile Işık adlı ilk albümü müzik marketlerdeki yerini aldı. 27 Mayıs 2005 tarihinde Adam Gibi Adam adlı ikinci albümüyle yaklaşık 100 bin sattı. Albüm, 4. Müyap Müzik Ödülleri'nde Altın albüm ödülünü almaya hak kazandı.

15 Ocak 2008'de "Yadigar" adlı üçüncü albümünü çıkardı. 2010' da ''Yolla'' isimli 4 şarkıdan oluşan maksi single albümünü çıkardı. Mutlu Genç ile 2014'te ''Maç Kaç Kaç'' isimli düeti ve 2015'te ''Bi Sana'' isimli şarkısını çıkardı.

2017 yılında İhaneti Giymişsin, 2020 yılında Mecburi Veda ve Sanal Alem teklilerini piyasaya sunmuştur. 2022 yılında Bi Dahaki Yaz adlı single çalışmasını piyasaya sundu.