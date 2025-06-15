Milli Futbolcu Samet Akaydın Gönül Dağı'nın Yıldızı Ünlü Oyuncu ile Nişanlandı

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TRT’nin fenomen dizisi Gönül Dağı’nın yıldızlarından ünlü oyuncu Hazal Çağlar, Çaykur Rizespor'da forma giyen milli futbolcu Samet Akaydın ile bir süredir gözlerden uzak yaşadığı aşkı, aldığı sürpriz evlenme teklifi ile herkese duyurmuştu.

EVLİLİK İÇİN İLK ADIM

29 yaşındaki ünlü oyuncu Hazal Çağlar, ilk mutluluk pozlarını sosyal medya hesabı Instagram üzerinden sevdikleri ve takipçileriyle ‘Evet dedim’ notunu düşerek paylaşmıştı. Samet Akaydın ile Hazal Çağlar, nişan fotoğraflarını da takipçileriyle paylaştı.

GENÇ ÇİFT NİŞANLANDI

Genç çiftin nişan fotoğrafları sosyal medyada büyük beğeni toplarken, çiftin fotoğraflarına sevenleri ‘Mutluluklar’ notunu düştü.

ROMANTİK TEKLİF GÜNDEM OLMUŞTU

Gönül Dağı’nın Asuman’ı 29 yaşındaki ünlü oyuncu Hazal Çağlar, Çaykur Rizespor'da forma giyen milli futbolcu Samet Akaydın ile bir süredir aşk yaşıyordu.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, geçtiğimiz haftalarda ilk kez ilişkilerini belgelemişlerdi. Ünlü oyuncu, sevgilisinden evlilik teklifi almıştı.