Milli Futbolcu Samet Akaydın Gönül Dağı'nın Yıldızı Ünlü Oyuncu ile Nişanlandı

Yakın zamanda milli futbolcu Samet Akyadın’dan romantik bir evlenme teklifi alan TRT’nin fenomen dizisi Gönül Dağı’nın Asuman’ı Hazal Çağlar ve Akaydan evlilik için ilk adımı attı. Hazal Çağlar ile futbolcu Samet Akaydın nişanlandı. İşte mutlu çiftin nişanından ilk kareler…

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Milli Futbolcu Samet Akaydın Gönül Dağı'nın Yıldızı Ünlü Oyuncu ile Nişanlandı
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TRT’nin fenomen dizisi Gönül Dağı’nın yıldızlarından ünlü oyuncu Hazal Çağlar, Çaykur Rizespor'da forma giyen milli futbolcu Samet Akaydın ile bir süredir gözlerden uzak yaşadığı aşkı, aldığı sürpriz evlenme teklifi ile herkese duyurmuştu.

Milli Futbolcu Samet Akaydın Gönül Dağı'nın Yıldızı Ünlü Oyuncu ile Nişanlandı - Resim : 1

EVLİLİK İÇİN İLK ADIM

29 yaşındaki ünlü oyuncu Hazal Çağlar, ilk mutluluk pozlarını sosyal medya hesabı Instagram üzerinden sevdikleri ve takipçileriyle ‘Evet dedim’ notunu düşerek paylaşmıştı. Samet Akaydın ile Hazal Çağlar, nişan fotoğraflarını da takipçileriyle paylaştı.

Milli Futbolcu Samet Akaydın Gönül Dağı'nın Yıldızı Ünlü Oyuncu ile Nişanlandı - Resim : 2

GENÇ ÇİFT NİŞANLANDI

Genç çiftin nişan fotoğrafları sosyal medyada büyük beğeni toplarken, çiftin fotoğraflarına sevenleri ‘Mutluluklar’ notunu düştü.

ROMANTİK TEKLİF GÜNDEM OLMUŞTU

Gönül Dağı’nın Asuman’ı 29 yaşındaki ünlü oyuncu Hazal Çağlar, Çaykur Rizespor'da forma giyen milli futbolcu Samet Akaydın ile bir süredir aşk yaşıyordu.

Milli Futbolcu Samet Akaydın Gönül Dağı'nın Yıldızı Ünlü Oyuncu ile Nişanlandı - Resim : 3

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, geçtiğimiz haftalarda ilk kez ilişkilerini belgelemişlerdi. Ünlü oyuncu, sevgilisinden evlilik teklifi almıştı.

Milli Futbolcu Samet Akaydın Gönül Dağı'nın Yıldızı Ünlü Oyuncu ile Nişanlandı - Resim : 4

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Hazar Çağlar
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