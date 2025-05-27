Milli Futbolcudan Gönül Dağı’nın Yıldızına Evlilik Teklifi

TRT’nin fenomen dizisi Gönül Dağı’nın Asuman’ı, sevilen oyuncu Hazar Çağlar, sevgilisi mili, futbolcu Samet Akyadın’dan romantik bir evlenme teklifi aldı. Genç çiftin o anları sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Esma Karayel Esma Karayel
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Son olarak başrol oyuncusu Berk Atan’ın geçirdiği trafik kazası ile gündem olan TRT’nin fenomen dizisi Gönül Dağı’nın yıldızlarından ünlü oyuncu Hazar Çağlar, hayatının şokunu yaşadı.

Çaykur Rizespor'da forma giyen milli futbolcu Samet Akaydın ile bir süredir aşk yaşayan ünlü oyuncu, sevgilisinden evlilik teklifi aldı.

Milli Futbolcudan Gönül Dağı’nın Yıldızına Evlilik Teklifi - Resim : 1

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, geçtiğimiz haftalarda ilk kez ilişkilerini belgelemişlerdi.

Milli Futbolcudan Gönül Dağı’nın Yıldızına Evlilik Teklifi - Resim : 2

EVET DEDİ

Gönül Dağı’nın Asuman’ı 29 yaşındaki ünlü oyuncu Hazal Çağlar, ilk mutluluk pozlarını sosyal medya hesabı Instagram üzerinden sevdikleri ve takipçileriyle ‘Evet dedim’ notunu düşerek paylaştı. Heyecanı yüzünden okunan güzel oyuncunun evlilik teklifi fotoğraflarına beğeni yağdı.

Milli Futbolcudan Gönül Dağı’nın Yıldızına Evlilik Teklifi - Resim : 3

Ünlü oyuncunun takipçileri ‘Mutluluklar’, ‘Ne güzel bir haber’ yorumlarını yaptı.

Güzel oyuncu Hazal Çağlar kısa süre önce de ‘Seni her şeyden çok seviyorum... Nice mutlu yıllara, birlikte, el ele’ paylaşımı yaparak mutluluğunu duyurmuştu.

Milli Futbolcudan Gönül Dağı’nın Yıldızına Evlilik Teklifi - Resim : 4

HAZAR ÇAĞLAR KİMDİR?

1995 yılının Kasım ayında İstanbul’da dünyaya gelen Hazar Çağlar, İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu.

Bir dönem Galatasaray TV’de sunuculuk deneyimi yaşayan Çağlar, Galatasaray taraftarı olduğu bilinen güzel isim Burak Öksüzoğlu tarafından seslendirilen, “Konu Sen Olunca” isimli şarkının klibinde rol aldı.

Hasan Güngör Oyunculuk ajansına bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Çağlar, ilk dizi oyunculuk deneyimini TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı isimli dizi ile gerçekleştirdi. Dizide Asuman karakterini canlandıran Hazal Çağlar daha önce hiçbir dizi veya sinema projesinde yer almadı.

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