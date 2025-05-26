Aşkını İlan Etmişti! Oyuncu Büşra Develi'nin Gizli Aşkı Ortaya Çıktı

Ünlü oyuncu Büşra Develi, hem oyunculuk kariyerindeki dönüşü hem de özel hayatındaki yeni gelişmelerle gündemden düşmüyor. Uzun bir süredir ekranlardan uzak kalan Develi, son olarak Eşref Rüya dizisinde başrol oynamaya başlayarak sevenlerine sürpriz yapmıştı.

Develi, 8 Mayıs’ta sosyal medya hesabından yaptığı gizemli bir paylaşımda, sevgilisiyle birlikte çekilmiş bir kareyi takipçileriyle paylaşmış, ancak kimliğini gizli tutmuştu. Kalp emojisiyle paylaşılan bu fotoğraf, hayranları arasında merak uyandırmıştı.

Aradan geçen kısa sürenin ardından, ünlü oyuncu yeni bir paylaşımla aşkını ilan etti.

YENİ AŞKIN ADI: RALPH SASON

Büşra Develi’nin son paylaşımıyla birlikte sevgilisinin kimliği de ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun kalbini çalan isim, gastronomi dünyasının tanınan isimlerinden Şef Ralph Sason oldu. İstanbul’da bir restoranda şef olarak görev yapan Sason’un, Büşra Develi ile bir süredir birlikte olduğu öğrenildi.

Paylaşıma kalp emojisi ekleyen Develi, bu adımla ilişkisini duyurdu.