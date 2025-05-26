Aşkını İlan Etmişti! Oyuncu Büşra Develi'nin Gizli Aşkı Ortaya Çıktı
Eşref Rüya dizisinde Çiğdem Komiser rolüyle dikkat çeken Büşra Develi’nin sır gibi sakladığı sevgilisi sonunda ortaya çıktı. Sosyal medyada yeni bir fotoğraf paylaşan güzel oyuncu, sevgilisinin kim olduğunu ilan etti.
Ünlü oyuncu Büşra Develi, hem oyunculuk kariyerindeki dönüşü hem de özel hayatındaki yeni gelişmelerle gündemden düşmüyor. Uzun bir süredir ekranlardan uzak kalan Develi, son olarak Eşref Rüya dizisinde başrol oynamaya başlayarak sevenlerine sürpriz yapmıştı.
Develi, 8 Mayıs’ta sosyal medya hesabından yaptığı gizemli bir paylaşımda, sevgilisiyle birlikte çekilmiş bir kareyi takipçileriyle paylaşmış, ancak kimliğini gizli tutmuştu. Kalp emojisiyle paylaşılan bu fotoğraf, hayranları arasında merak uyandırmıştı.
Aradan geçen kısa sürenin ardından, ünlü oyuncu yeni bir paylaşımla aşkını ilan etti.
YENİ AŞKIN ADI: RALPH SASON
Büşra Develi’nin son paylaşımıyla birlikte sevgilisinin kimliği de ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun kalbini çalan isim, gastronomi dünyasının tanınan isimlerinden Şef Ralph Sason oldu. İstanbul’da bir restoranda şef olarak görev yapan Sason’un, Büşra Develi ile bir süredir birlikte olduğu öğrenildi.
Paylaşıma kalp emojisi ekleyen Develi, bu adımla ilişkisini duyurdu.