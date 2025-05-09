Büşra Develi'den Tek Emojiyle İlan-ı Aşk! Sevgilisini İlk Kez Paylaştı

"Tatlı Küçük Yalancılar", "Fi", "Akıncı" ve "Erkek Severse" gibi dizilerle şöhreti yakalayan ünlü oyuncu Büşra Develi, bir süre televizyon ekranlarından uzak kaldıktan sonra Kanal D'nin iddialı dizisi "Eşref Rüya" ile yeniden izleyici karşısına çıktı. Hikayede "Çiğdem" karakterini canlandıran 31 yaşındaki oyuncu, Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir ile başrolü paylaşıyor. Reyting puanlarıyla kanalın yüzünü güldüren dizi sayesinde kariyerinde güzel bir dönem geçiren Develi, aşkta da şansı yakaladı.

Daha önce meslektaşı Burak Deniz ve Caroline Koç'un yeğeni Cem Aktay ile uzun soluklu ilişkiler yaşayan Büşra Develi, geçtiğimiz aylarda yeni bir ilişkiye yelken açtığı söylentisiyle magazin gündemine damga vurmuştu. Bir süre sonra kim olduğu bilinmeyen gizemli sevgilisiyle kameralara yakalanan ünlü oyuncu, bu defa aşkını açıkça ilan etti.

İLK KEZ PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Büşra Develi, gizemli sevgilisiyle ilk kez bir karesini yayımladı. Oyuncu, söz konusu fotoğrafta arkası dönük duran ve yüzü tam olarak seçilmeyen erkek arkadaşına bakıp gülümsediği bir anı takipçileriyle paylaştı. Fotoğrafı sadece bir kırmızı kalp emojisiyle paylaşan Büşra Develi'nin kural bozan gönderisine takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum yağdı.

BÜŞRA DEVELİ KİMDİR?

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 1993 yılında dünyaya gelip çocukluk döneminde Antalya'ya taşınan Büşra Develi, oyunculuk eğitimi için İstanbul'a gelerek Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro bölümünde eğitim almaya başladı. İlk olarak Enbe Orkestrası ve İlyas Yalçıntaş'ın "İncir" adlı şarkısının klibinde rol alan Büşra Develi, 2015'te yılında Star Tv'de yayınlanan "Tatlı Küçük Yalancılar" dizisiyle şöhret oldu. Bunun ardından pek çok projede yer alan Büşra Develi'nin rol aldığı diziler arasında "Tatlı Küçük Yalancılar", "Fi", "Mehmed: Bir Cihan Fatihi", "Akıncı" ve "Erkek Severse" dizileri yer almaktadır.