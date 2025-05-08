Ünlü Oyuncu Rabia Soytürk'ten Olay İtiraf: En Kötü Partnerini İlk Kez Açıkladı
Ünlü oyuncu Rabia Soytürk, eski partneri Caner Topçu hakkında yaptığı açıklamayla gündeme bomba gibi düştü. Güzel oyuncunun “Haz etmediğim biri…” sözleri magazin dünyasında yeni bir tartışma başlattı.
Kaynak: 2. Sayfa
Duy Beni, Veda Mektubu ve Kör Nokta gibi projelerdeki performansıyla dikkat çeken genç oyuncu Rabia Soytürk, önceki gün objektiflere takıldı. Sosyal medyadaki iddialı paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen Soytürk, bu kez özel hayatıyla değil, eski set arkadaşlarıyla ilgili sözleriyle magazin manşetlerine taşındı.
Kendisini görüntüleyen basın mensuplarının "En kötü partneriniz kimdi?" sorusuna önce diplomatik bir yanıt veren güzel oyuncu, "En kötü demeyeyim, hepsiyle iyi anlaştım. Emre’yi, İsmail’i, Burak’ı çok sevdim" dedi. Ancak gazetecinin "Üç isim söylediniz, geriye kalan herhalde en kötü partnerdir" çıkışıyla ortam bir anda ısındı.
Soytürk, dikkat çeken bir ifadeyle "Kötülük olarak bilemem ama haz etmediğim biri..." diyerek konuyu açık kapı bıraktı. Ardından gelen "Caner Topçu’dan mı bahsediyoruz?" sorusuna ise net bir çıkış yaptı:
"Olabilir. Herkesin sevmek zorunda olduğu biri yok. Sevdiğimi söylerken çekinmiyorsam, sevmediğimi söylerken de çekinmem."
Hatırlanacağı üzere Rabia Soytürk ve Caner Topçu, 2022 yılında yayınlanan Duy Beni dizisinde başrolü paylaşmıştı. İkilinin setteki uyumu sosyal medyada çok konuşulmuştu, ancak Soytürk’ün bu sözleri, perde arkasında sandığımızdan farklı bir tablo olduğunu gösterdi.