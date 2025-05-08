Ünlü Oyuncu Rabia Soytürk'ten Olay İtiraf: En Kötü Partnerini İlk Kez Açıkladı

Soytürk, dikkat çeken bir ifadeyle "Kötülük olarak bilemem ama haz etmediğim biri..." diyerek konuyu açık kapı bıraktı. Ardından gelen "Caner Topçu’dan mı bahsediyoruz?" sorusuna ise net bir çıkış yaptı:



"Olabilir. Herkesin sevmek zorunda olduğu biri yok. Sevdiğimi söylerken çekinmiyorsam, sevmediğimi söylerken de çekinmem."