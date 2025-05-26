İlhan Şeşen’in Ölümünün Ardından Yürek Yakan Mesajlar! Sanat Dünyası Yasta, Dostları Peş Peşe Sıraladı

76 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı İlhan Şeşen’in ölümü sanat dünyasını kahretti. Usta sanatçının ölüm haberinin ardından ünlü isimlerden duygusal veda mesajları tek tek sıralandı. İşte usta sanatçıya yürek yakan vedalar…

Esma Karayel Esma Karayel
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İlhan Şeşen’in Ölümünün Ardından Yürek Yakan Mesajlar! Sanat Dünyası Yasta, Dostları Peş Peşe Sıraladı

Uzun süredir kanser mücadelesi veren ünlü sanatçı İlhan Şeşen’im ölümü sanat dünyasını yasa boğarken, ünlü isimlerde veda dolu mesajlar peş peşe sıralandı.

İlhan Şeşen’in Ölümünün Ardından Yürek Yakan Mesajlar! Sanat Dünyası Yasta, Dostları Peş Peşe Sıraladı - Resim : 1

76 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçıyı, dostları şu cümlelerle andı:

Bülent Ortaçlıgil, İlhan Şeşen’in fotoğrafını paylaşarak kırık kalp emoji koydu: Bir dostumuzu daha kaybettik…

'HER RÜZGARDA BİZİMLESİN'

Yonca Lodi: Ne desem olmayacak bir gün daha… Ne desem eksik, ne desem SENSİZ OLMAZ. Huzur içinde uyu Amca… Penceremizin perdesini havalandıran her rüzgarda bizimlesin.

Serhat Kaya: Amca, senin dediğin gibi; “neler oluyor bize?” Ardı ardına bu kaçınca sevdiğimizden ayrılışımız, Selim İleri, Bedia Ener, Deniz Arman, Emin Gümüşkaya, Edip Akbayram, Şinasi Yurtsever, Filiz Akın, Volkan Konak şimdi İlhan Şeşen … Hoşça kal Amca.

Türkü Akbayram: Ah bu eksilmeler.

'NURLAR İÇİNDE UYU'

Nükhet Duru: Böyle eser bırakanlar öldü lafını hak etmez. Rahatsızlıklarından haberdardık. Bir takım acılarla insan tekrar yüzleşmiş oluyor. Hep ruhunu şad edeceğiz. Nurlar içerisinde uyusun.

Ayşegül Aldinç: Çok şaşırdım, biraz önce Fuat aradı ondan öğrendim. Gerçekten çok üzüldüm. Özel bir adamdı İlhan. Bizim özel dostluğumuz vardı. Tüm sanat camiasının başı sağ olsun.

'ÇOK DUYGULANDIM'

Fuat Güner: Çok şaşırdım ve çok üzüldüm. Telefon aldım, oradan bir arkadaşım aradı. Bir hafta önce görüşmüştük. Uzun zamandır bu mücadeleyi veriyordu, çok duygulandım. Çok sevdiğim bir kardeşim. Beraber güzel hatıralarımız var. Çok duygulu, yazdığı sözleri hissederek, yaşayarak yazan bir arkadaşımız.

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Usta Sanatçı İlhan Şeşen Hayatını KaybettiUsta Sanatçı İlhan Şeşen Hayatını KaybettiKültür - Sanat

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