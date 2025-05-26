Sahnedeki Sessiz Tehlike Ünlüleri Sardı! Konserlerde Yeni Tedbir, Cenk Eren Başlattı, Hakan Altun Devam Ettiriyor
Ünlü sanatçılar Metin Arolat ve Volkan Konak’ın kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi ünlüler dünyasında da tedirginlik yaratırken, şarkıcı Cenk Eren sahneye artık defibrilatör cihazıyla çıkacağını açıklamıştı. Cenk Eren’in ardından Hakan Altun da aynı kararı aldı.
Son aylarda hayatını kaybeden ünlüler arasında ‘kalp krizi’ vakalarının artmasının ardından ünlü isimleri sahne korkusu sarmaya başladı. Sahnede kalp krizi geçirmekten korkan ünlü isimler kendilerince yeni önlemler almaya başladı.
İLK ADIMI CENK EREN ATMIŞTI
Ünlü sanatçı Volkan Konak ve Metin Arolat’ın kalp krizi sonrasında hayatını kaybetmesi ünlüleri yeni tedbirlere yöneltti. 90’lı yıllara ait şarkılarıyla tanınan ünlü sanatçı Cenk Eren, geçtiğimiz günlerde sahneye artık ilk yardım eğitimi almış ekibi ve defibrilatör cihazıyla çıkacağını açıklamıştı.
HER KONSERDE YANINDA TAŞIYACAK
Cenk Eren’in ardından ünlü sanatçı Hakan Altun’dan da bir adım geldi. Kıbrıs’taki Chamada Prestige Hotel’de sahne alan Hakan Altun, acil durumlara karşı defibrilatör (kalp elektrok aleti) cihazını artık her konserde yanında taşıdığını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi