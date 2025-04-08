Kaderin Böylesi! Volkan Konak Şarkısı Söylerken Kalbi Durdu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sahne alan 73 yaşındaki Mehmet Gündoğdu, hayranı olduğu sanatçı Volkan Konak’ın anısına söylenen şarkı sırasında bir anda yere yığıldı. Kalbinin durduğu belirlenen Gündoğdu, koroda birlikte sahne aldığı iç hastalıkları ve hematoloji uzmanı Dr. Şükrü Yenice’nin hızlı müdahalesiyle kalp masajı yapılarak hayata döndürüldü.

BİR ANDA FENALAŞTI

Nazilli Belediyesi Lütfi Selek Türk Sanat Müziği Korosu’nun dün akşam Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi’nde verdiği “Hoş geldin Bahar” konseri sırasında duygusal anlar yaşandı. Konserin sonunda, kısa süre önce hayatını kaybeden Volkan Konak anısına bir şarkı seslendirildi. Şarkı sırasında koristlerden Mehmet Gündoğdu fenalaşarak yere düştü.

DOKTOR MÜDAHALE ETTİ

O anlarda hemen yanına koşan Dr. Şükrü Yenice, kalbi duran Gündoğdu’ya kalp masajı yaparak tekrar hayata döndürdü. İlk müdahalenin ardından olay yerine çağrılan ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Gündoğdu, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Sümerbank emeklisi ve uzun yıllardır hem korist hem de saz ekibinde yer alan Mehmet Gündoğdu’nun, büyük bir Volkan Konak hayranı olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA