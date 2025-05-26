İlhan Şeşen Öldü mü, Neden Öldü? İlhan Şeşen'in Hastalığı Neydi? İlhan Şeşen Kimdir, Kaç Yaşındaydı? İşte İlhan Şeşen'in Unutulmaz Şarkıları

Türk müziğinin usta isimlerinden İlhan Şeşen, 76 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Uzun süredir akciğer kanseriyle mücadele eden sanatçının vefatı sanat camiasını ve hayranlarını yasa boğdu. Peki, İlhan Şeşen'in hastalığı neydi, neden öldü? İlhan Şeşen kimdir, kaç yaşındaydı? İşte İlhan Şeşen'in hayatı ve unutulmaz şarkıları...

İLHAN ŞEŞEN ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ? İLHAN ŞEŞEN'İN HASTALIĞI NEYDİ?

“Ellerimde Çiçekler”, “Sarılınca Sana” ve “Neler Oluyor Bize” gibi unutulmaz eserlere imza atan İlhan Şeşen’e 2023 yılında akciğer kanseri teşhisi konmuştu. Bir süredir tedavi altında olan Şeşen, hastalığa yenik düşerek 76 yaşında hayatını kaybetti.

AİLESİNDEN DUYGUSAL VEDA MESAJI

Acı haberi ailesi duyurdu. Paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Sevgili eşim, canım babamız, biricik dedem İlhan Şeşen'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun.”

İLHAN ŞEŞEN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDAYDI?

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden İlhan Şeşen, sadece besteleriyle değil, oyunculuğu ve yazarlığıyla da sanat dünyasında derin izler bıraktı. 18 Haziran 1948 tarihinde Manisa’da dünyaya gelen İlhan Şeşen, 76 yaşındaydı. Müziğe olan ilgisi genç yaşlarda başlayan Şeşen, 1968 yılında dans müziği orkestralarında şarkı söyleyerek sanat hayatına adım attı. Aynı yıl gitar çalmayı da öğrenen sanatçı, 1971’de “Kavga” isimli ilk 45’liğini müzikseverlerle buluşturdu.

HEM AVUKAT HEM MÜZİSYEN

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan İlhan Şeşen, yaklaşık 10 yıl boyunca serbest avukatlık yaptı. Ancak müzik tutkusuna daha fazla karşı koyamayarak 1983 yılında hukuk mesleğini bıraktı. Yeğenleri Gökhan ve Burhan Şeşen ile birlikte “Grup Gündoğarken” adlı müzik grubunu kurarak profesyonel müzik kariyerine ağırlık verdi.

İLHAN ŞEŞEN'İN UNUTULMAZ ŞARKILARI NELER?

1994 yılında “Aşk Haklı” adlı ilk solo albümünü çıkaran Şeşen, ardından gelen “Neler Oluyor Bize” (2001), “Ben Bu Şarkıları Kime Söyleyeyim” (2003), “Aşk Yalan” (2005) gibi albümlerle büyük beğeni topladı. Özellikle “Sarılınca Sana”, “Ellerimde Çiçekler” gibi şarkıları, dönemin en çok dinlenen eserleri arasında yer aldı.

İLHAN ŞEŞEN'İN BESTELEDİĞİ ŞARKILAR NELER?

İlhan Şeşen, sadece kendi seslendirdiği eserlerle değil, birçok sanatçıya verdiği bestelerle de Türk müziğine damgasını vurdu. Ayşegül Aldinç’in “Farketmez”, Nükhet Duru’nun “Aşık Oluyorum Eyvah”, Kenan Doğulu’nun “Ellerimde Çiçekler”, Leman Sam’ın “Rüzgar” gibi şarkılar, Şeşen’in imzasını taşıyan unutulmaz eserlerden bazıları.

İLHAN ŞEŞEN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Şeşen, müziğin yanı sıra oyunculuk kariyerinde de başarılı işlere imza attı. TRT’de “Gençler Haklı” ve “Arka Pencere” gibi programlarda sunuculuk yaptı. 2003-2004 yıllarında “Mühürlü Güller”, 2004-2006 yılları arasında “Aliye”, 2007-2009 arasında “Annem” ve 2012’de “Hayatımın Rolü” dizilerinde rol aldı.

YAZALIK VE GÖSTERİLER

2019 yılında “Hayatım Hikaye” adlı kitabını yayımlayan İlhan Şeşen, aynı zamanda Sunay Akın’la birlikte sahnelediği “Aşk Şarkıları ve Öyküler” isimli gösteriyle de izleyici karşısına çıktı. 2018’de ise kendi bestelerinin başka sanatçılar tarafından seslendirildiği “Hediyem” isimli bir saygı albümü yayımlandı.

Kaynak: Haber Merkezi