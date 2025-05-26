Cansız Bedeni Bulunmuştu... 'Kesik Kulak' Olayında Sır Perdesi Aralandı

Denizli’nin Baklan ilçesine bağlı Dağal Mahallesi’nde yalnız yaşayan 61 yaşındaki çiftçi Halit Tire, evinin önünde hareketsiz halde komşusu tarafından bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tire’nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Yapılan ilk incelemede, yaşlı adamın kulaklarının yerinde olmadığı ve yüzünde deformasyon olduğu belirlendi.

CİNAYETTEN ŞÜPHELENİLDİ AMA...

Durumun şüpheli bulunması üzerine jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. İlk etapta cinayet şüphesi üzerinde duran ekipler, ev ve çevresinde detaylı arama yaptı. Ancak herhangi bir kesici, delici alet izi ya da kan lekesi bulunamadı. Ayrıca çevredeki güvenlik kameralarında da şüpheli bir kişi ya da hareketlilik tespit edilemedi.

KALP KRİZİNDEN ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Olayın aydınlatılması için cenaze, Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı’na gönderildi. Otopsi sonucunda Halit Tire’nin kalp krizi geçirdiği ve bu nedenle hayatını kaybettiği belirlendi. Vücudundaki eksikliklerin ise ölüm sonrası çevredeki fareler tarafından tahrip edildiği için gerçekleştiği ortaya çıktı.

Özellikle kulaklarının bulunamaması ve yüzündeki kesikler ilk anda bir saldırı şüphesi yarattıysa da, adli tıptan gelen rapor olayın doğal bir ölüm olduğunu doğruladı. Rapora göre, yaşlı adamın yere düşmesinin ardından açık kalan bölgelere farelerin zarar verdiği belirtildi.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Halit Tire’nin üçü kız dört çocuğu olduğu, ancak eşinden ayrı yaşadığı öğrenildi. Uzun yıllardır çiftçilik yaptığı belirtilen Tire, mahalle sakinleri tarafından yalnız ve sakin bir kişi olarak tanınıyordu. Ölüm haberinin ardından mahallede büyük üzüntü yaşandı.

Yaşlı çiftçinin cenazesi, Dağal Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayla ilgili resmi makamlar, otopsi sonuçlarının ardından dosyayı kapattı.

Kaynak: İHA