Yargıtay 'Kadın' Tanımı Yaptı! Artık Onları da Kapsıyor

Yargıtay, kadına karşı suçlarda “kadın” tanımını nüfus kaydındaki cinsiyete dayandırarak, 18 yaş altındaki bireyleri de koruma altına aldı. Yargıtay bu kararıyla 'kadın' tanımı da yapmış oldu.

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Yargıtay 'Kadın' Tanımı Yaptı! Artık Onları da Kapsıyor

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Türk Ceza Kanunu’na 7406 sayılı Kanun’la eklenen “kadına karşı suçlarda cezanın alt sınırı altı aydan az olamaz” hükmüyle ilgili önemli bir karara imza attı. Bölge Adliye Mahkemeleri arasında, 18 yaşından küçük bireylerin bu düzenlemeden yararlanıp yararlanamayacağına dair çıkan uyuşmazlığı gideren Yargıtay, “kadın” tanımını netleştirdi.

Kararda, kanun koyucunun cinsiyet esasına dayalı bir düzenleme yaptığı ve yaş sınırlaması getirmediği belirtildi. Buna göre, nüfus kaydında cinsiyeti “kadın” olarak kayıtlı tüm bireyler, yaşlarına bakılmaksızın bu yasal korumadan faydalanacak.

Yargıtay, “kadın” kavramını nüfus kaydındaki cinsiyetle tanımlayarak, 18 yaş altındaki bireylerin “çocuk” sayılsa dahi bu düzenlemeden dışlanamayacağına hükmetti. Anayasa Mahkemesi’nin de düzenlemeyi kadına karşı şiddeti önleme amacı doğrultusunda uygun bulduğu vurgulandı. Bu karar, yargı pratiğinde birlik sağlamanın yanı sıra, toplumsal cinsiyet temelli şiddetle mücadelede “kadın” tanımını genişleterek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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