Meslektaşını Öldüren Zabıtanın Savunması Pes Dedirtti

Antalya’da mobbing yaptığı iddiasıyla meslektaşı İsmail Kanmaz’ı öldüren zabıta memuru Erdal Vuran ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı. Cinayeti Kanmaz'ın alaycı şekilde gülmesi nedeniyle işlediğini belirten Vuran öldürme komutunu kendisine beyninin verdiğini söyledi.

Meslektaşını Öldüren Zabıtanın Savunması Pes Dedirtti

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde zabıta memurluğu yapan 37 yaşındaki Erdal Vuran meslektaşı 60 yaşındali İsmail Kanmaz ile mobbing iddiasıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Erdal Vuran, ekmek bıçağıyla İsmail Kanmaz'ı sırt ve boyun bölgesinden 7 bıçak darbesiyle yaraladı. Çevredekiler tarafları ayırmaya çalışırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Kanmaz, hayatını kaybetti. Erdal Vuran ise gözaltına alındı.

‘ALAYCI GÜLÜŞÜ’ NEDENİYLE…

Polis ekipleri, olayda kullanılan bıçağı çöp kutusunda bulup, el koydu. Olay anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğine çıkarılan Vuran, tutuklandı. Vuran ifadesinde, Kanmaz'ın yüzündeki alaycı gülüşü görünce beyninin kendisine öldürmesi yönünde komut verdiğini iddia etti.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

'Tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Erdal Vuran, Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya taraf avukatları ve maktulün ailesi katıldı. 10 yıldır psikolojik tedavi gördüğünü ileri süren Vuran, olay günü kasaptan bıçak aldığını, ardından maktulle telefonda konuşup yanına gittiğini, kendisine 'Hastanede ne yaptın deli' şeklinde hitap edildiğini belirtti.

ADLİ TIP: AKLİ DENGESİ YERİNDE

Önceki duruşmalarda akli dengesinin yerinde olmadığını, beyninin kendisine öldürmesi yönünde komut verdiği yönündeki beyanını tekrar eden sanık Erdal Vuran, pişman oluğunu söyleyerek beraatini istedi. Adli tıp raporunda ise sanığın akli dengesinin yerinde olduğu kaydedildi. Mahkeme heyeti, sanığın ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

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Kaynak: DHA

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