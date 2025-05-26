Görüntüler İnfial Yaratmıştı... Bakan Yerlikaya Duyurdu! O Bıçaklı Saldırgan Yakalandı

Bakan Yerlikaya, bir karayolları çalışanın üstüne bıçakla yürüyen şahsın görüntüsünün sosyal medyada gündem olmasının ardından harekete geçtiklerini açıkladı. Kimliği tespit edilen şahsa idari para cezası uygulandığı belirtildi.

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Dün sosyal medyada, İstanbul’da bir sürücünün araçtan inerek bir karayolları çalışanın üstüne bıçakla yürüdüğü ve karayolu çalışanının da yangın tüpüyle karşılık verdiği görüntüler yayıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün yaptığı paylaşımda, şüpheli şahsın 49 yaşındaki H. A. olduğunu açıkladı.

"Gereği yapıldı" ifadesiyle bir paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, "Şahıs yakalanmış ve gerekli işlemler için Çakmak Şehit Sedat Yabalak Polis Merkezi Amirliğine intikal ettirilmiştir. Şahsa’ “huzuru bozacak şekilde araç kullanma” ve “kırmızı ışık ihlali” nedenleriyle idari para cezası uygulanmıştır" ifadelerini kullandı.

Ayrıca savcılık tarafından şüpheli şahıs hakkında “tehdit” suçu kapsamında adli süreç başlatıldığı öğrenildi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

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