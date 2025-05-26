Görüntüler İnfial Yaratmıştı... Bakan Yerlikaya Duyurdu! O Bıçaklı Saldırgan Yakalandı

Dün sosyal medyada, İstanbul’da bir sürücünün araçtan inerek bir karayolları çalışanın üstüne bıçakla yürüdüğü ve karayolu çalışanının da yangın tüpüyle karşılık verdiği görüntüler yayıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün yaptığı paylaşımda, şüpheli şahsın 49 yaşındaki H. A. olduğunu açıkladı.

"Gereği yapıldı" ifadesiyle bir paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, "Şahıs yakalanmış ve gerekli işlemler için Çakmak Şehit Sedat Yabalak Polis Merkezi Amirliğine intikal ettirilmiştir. Şahsa’ “huzuru bozacak şekilde araç kullanma” ve “kırmızı ışık ihlali” nedenleriyle idari para cezası uygulanmıştır" ifadelerini kullandı.

Ayrıca savcılık tarafından şüpheli şahıs hakkında “tehdit” suçu kapsamında adli süreç başlatıldığı öğrenildi.

GEREĞİ YAPILDI



Dün sosyal medyada, İstanbul’da, bir sürücünün araçtan inerek, bir karayolları çalışanın üstüne bıçakla yürüdüğü, karayolu çalışanının da yangın tüpüyle karşılık verdiği görüntüler yer almıştır.



Yapılan çalışmada şüpheli şahsın 49 yaşındaki H. A. olduğu… pic.twitter.com/ZUzB8lmCJn — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 26, 2025

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Kaynak: Haber Merkezi