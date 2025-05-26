Özgür Özel'den Asgari Ücrete Ara Zam İçin Yeni Hamle

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AYM Başkanı Kadir Özkaya'yı ziyaret etti.

Ziyaret sonrasında basın mensuplarına önemli açıklamalar yapan Özgür Özel, Hakimler Savcılar Kurulu seçimine ilişkin ‘ Yapılan açık anayasaya aykırı usulsüzlüktü. Çok kısaca hatırlayacak olursak, anayasa diyor ki, "Hakimlerin savcılarını seçerken, Hakimler Savcılar Kurulu'na seçerken" burada en geniş mutabakat lazım. Birinci turda yüksek bir mutabakat arıyor. İkinci, 3/2'yi arıyor. İkinci turda biraz daha düşük ama yine yüksek bir mutabakat arıyor, 5/3. Olmuyor, eee en yüksek oyu alan iki aday arasından kura diyor. Bu kadar açık yazılmış’ dedi.

'ARA ZAM EMEKÇİLERİN HAKKI'

Asgari ücrete ara zam yapılması için çağrı yapan Özel, atacakları adımları şöyle açıkladı: TÜRK-İŞ, HAK-İŞ’i ziyaret etmeyi planlıyoruz. Birtakım çalışmalar yapıp talebi netleştireceğiz. Asgari ücret zammı 4 ayda erişim durumda. Büyük mücadele vermek lazım. Asgari ücrete ara zam emekçilerin hakkı söke söke alınmalı.

'İSPATI OLMAYAN SÜREÇ'

Özgür Özel'in konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

Duruşma ile ilgili tutumum belli. CHP’yi karıştırmaya çalışıyorlar. Herkesin gözü önünde olmuş bir kurultay, dünya kadar yalan var. Bir tane ispat olmayan konulardan süreç yürütüyorlar. Hakime, savcıya bir şey diyecek değilim. En sonunda hak yerini bulur. Süreçten istifade etmek isteyenler var.

'ZİYARET PLANLIYORUZ'

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ’i ziyaret etmeyi planlıyoruz. Birtakım çalışmalar yapıp talebi netleştireceğiz. Asgari ücret zammı 4 ayda erişim durumda. Büyük mücadele vermek lazım. Asgari ücrete ara zam emekçilerin hakkı söke söke alınmalı.

'PLANINI BİLİYORUM'

Yeni Şafak’ta alaycı ifadeler var. Faizin arttığını Mehmet Şimşek yüzünden olduğunu söylüyor. AKP’lilerin en çok destek aldığı yerde hedefte bugün Mehmet Şimşek var. Geçen hafta hedefte ben vardım. Bu hafta Mehmet Şimşek var. Ben Mehmet Şimşek’in kurtulmak istediğini, istifa etmeyi düşündüğünü, nereye gitmeyi planladığını biliyorum.

Kaynak: Haber Merkezi