Gökyüzünde Yine Ali Asaf İmzası... Balonlar Bir Kez Daha Yükseldi

Sosyal medyada bir vatandaşın video çekerek, kanseri yenen minik oğlu Ali Asaf'ın balon uçurma hayalini paylaşması sonrası İstanbul, Ali Asaf için kenetlendi. Babanın “Arkadaşlar bizim fazla çevremiz yok. Oğlum kanseri yendi, balon uçurmak istiyor. Gelir misiniz? Sancaktepe Belediyesi önünde, 25 Mayıs Pazar günü saat 14.00’da” paylaşımını birçok sayfanın paylaşması sonucu binlerce kişi dün Sancaktepe'ye akın etti.

Sancaktepe Belediyesi önündeki binler Ali Asaf ile birlikte balon uçurarak onun hayalini gerçekleştirirken, babası da coşkulu kalabalığı görünce gözyaşlarını tutamadı. Sosyal medyada viral olan etkinlik gören herkesi duygulandırırken, Ali Asaf için başka bir ilde de büyük bir etkinlik düzenlendi.

MAÇ ÖNCESİ YÜZLERCE BALON UÇTU

Adıyaman Belediyesi, Fenerbahçe Beko'nun Turkish Airlines EuroLeague Final Four şampiyonluk maçı öncesinde Eğriçay Parkı’na dev ekran kurarak vatandaşlara yüzlerce kırmızı beyaz balon dağıttı. Maç öncesinde Ali Asaf için gökyüzüne bırakılan balonlar, Adıyaman semalarında umut, sevinç ve dayanışmanın simgesi oldu.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Ali Asaf’ın zaferinin herkes için bir umut olduğunu belirterek, buluşmaya katkı sunan herkese teşekkürlerini dile getirdi.

Kaynak: ANKA