Gökyüzünde Yine Ali Asaf İmzası... Balonlar Bir Kez Daha Yükseldi

Kanseri yenen Ali Asaf'ın dileğini gerçekleştirip onunla balon uçuran binlerce kişi dün Sancaktepe'de duygu dolu anlar yaşattı. İstanbul'daki etkinliğin ardından Adıyaman'da da balonlar Ali Asaf için uçuruldu.

Son Güncelleme:

Sosyal medyada bir vatandaşın video çekerek, kanseri yenen minik oğlu Ali Asaf'ın balon uçurma hayalini paylaşması sonrası İstanbul, Ali Asaf için kenetlendi. Babanın “Arkadaşlar bizim fazla çevremiz yok. Oğlum kanseri yendi, balon uçurmak istiyor. Gelir misiniz? Sancaktepe Belediyesi önünde, 25 Mayıs Pazar günü saat 14.00’da” paylaşımını birçok sayfanın paylaşması sonucu binlerce kişi dün Sancaktepe'ye akın etti.

Sancaktepe Belediyesi önündeki binler Ali Asaf ile birlikte balon uçurarak onun hayalini gerçekleştirirken, babası da coşkulu kalabalığı görünce gözyaşlarını tutamadı. Sosyal medyada viral olan etkinlik gören herkesi duygulandırırken, Ali Asaf için başka bir ilde de büyük bir etkinlik düzenlendi.

Gökyüzünde Yine Ali Asaf İmzası... Balonlar Bir Kez Daha Yükseldi - Resim : 1

MAÇ ÖNCESİ YÜZLERCE BALON UÇTU

Adıyaman Belediyesi, Fenerbahçe Beko'nun Turkish Airlines EuroLeague Final Four şampiyonluk maçı öncesinde Eğriçay Parkı’na dev ekran kurarak vatandaşlara yüzlerce kırmızı beyaz balon dağıttı. Maç öncesinde Ali Asaf için gökyüzüne bırakılan balonlar, Adıyaman semalarında umut, sevinç ve dayanışmanın simgesi oldu.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Ali Asaf’ın zaferinin herkes için bir umut olduğunu belirterek, buluşmaya katkı sunan herkese teşekkürlerini dile getirdi.

Her Şey Bir Çocuğun Dileği İçin... Ali Asaf'ın Balonları GökyüzündeHer Şey Bir Çocuğun Dileği İçin... Ali Asaf'ın Balonları GökyüzündeGüncel
Monaco'yu Yıktı Geçti! EuroLeague'de Şampiyon Fenerbahçe BekoMonaco'yu Yıktı Geçti! EuroLeague'de Şampiyon Fenerbahçe BekoSpor

Kaynak: ANKA

Etiketler
Adıyaman Sancaktepe
Son Güncelleme:
Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Kayboldu Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Kayboldu
Camide Tekme Tokat Saldırı Kamerada! Suç Makinesi Çıktı, Yine Serbest Kaldı Camide Tekme Tokat Saldırı Kamerada
İşte Yaşlanacak Kadar Uzun Yaşayabileceğinizi Gösteren 12 İşaret! İşte Yaşlanacak Kadar Uzun Yaşayabileceğinizi Gösteren 12 İşaret!
Bu Sebzeden Sonra Ekilince 2 Kat Ürün Alınıyor: Yapan Hasat Etmekten Yoruluyor Bu Sebzeden Sonra Ekilince 2 Kat Ürün Alınıyor: Yapan Hasat Etmekten Yoruluyor
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin 81 İlinde Devreye Giriyor! Konut Fiyatları İçin Yeni Dönem Türkiye'nin 81 İlinde Devreye Giriyor! Konut Fiyatları İçin Yeni Dönem
Mehmet Şimşek Duyurdu: Yıllardır Ödenen O Masraf Ortadan Kalktı! Ev Sahibi ve Kiracılar Yaşadı Mehmet Şimşek Duyurdu: Yıllardır Ödenen O Masraf Ortadan Kalktı! Ev Sahibi ve Kiracılar Yaşadı
Dondurulmuş Pizza Üreticisi İflas Etti! Bir Gecede Dev Fabrika Kapandı, Tüm Çalışanlar İşsiz Kaldı Dondurulmuş Pizza Üreticisi İflas Etti! Bir Gecede Dev Fabrika Kapandı, Tüm Çalışanlar İşsiz Kaldı
Üniversiteyi Arpalığa Çeviren Rektör Görevden Alındı: Kendisine Her Ay 1 Milyon 200 Bin Lira Maaş Bağlamış... Üniversiteyi Arpalığa Çeviren Rektör Görevden Alındı
GİB 81 İlde Düğmeye Bastı: Aldığı Maaşı Bildirmeyene Ceza Geliyor! Ev Ev Tespit Edilecek GİB 81 İlde Düğmeye Bastı: Aldığı Maaşı Bildirmeyene Ceza Geliyor! Ev Ev Tespit Edilecek