Her Şey Bir Çocuğun Dileği İçin... Ali Asaf'ın Balonları Gökyüzünde

Kanseri yenen minik Ali Asaf'ın babası, oğlunun en büyük hayalinin balon uçurmak olduğunu söyleyerek bugün Sancaktepe'de toplanma çağrısı yaptı. Çağrı sonrası yüzlerce kişi bugün Sancaktepe Belediyesi önünde Ali Asaf ile birlikte balon uçurdu. Coşkulu kalabalık gören herkesi duygulandırdı.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
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Sosyal medya günlerdir minik Ali Asaf'ı konuşuyor. Babasının TikTok üzerinden bir video çekerek, kanseri yenen Ali Asaf'ın balon uçurma hayalini paylaşması sonrası organize olan sosyal medya kullanıcıları, etkinliği tüm İstanbul'a duyurdu. “Arkadaşlar bizim fazla çevremiz yok. Oğlum kanseri yendi, balon uçurmak istiyor. Gelir misiniz? Sancaktepe Belediyesi önünde, 25 Mayıs Pazar günü saat 14.00’da” paylaşımını birçok sayfanın paylaşması sonucu yüzlerce kişi bugün Sancaktepe'ye akın etti.

Özellikle X (eski adıyla Twitter) sosyal medya platformunda birçok büyük haber sayfası Ali Asaf'ın isteğini arka arkaya paylaşırken, Sancaktepe'de toplanan yüzlerce kişi bugün balonlarıyla birlikte Ali Asaf'ın yanında hazır bulundu. Pek çok çocuğun da belediye önündeki alana gelmesiyle, güneşli havanın da etkisiyle alan bir anda panayır yerine döndü.

Her Şey Bir Çocuğun Dileği İçin... Ali Asaf'ın Balonları Gökyüzünde - Resim : 1

YÜZLERCE BALON GÖKYÜZÜNE YÜKSELDİ

Ali Asaf, babasıyla birlikte kendisi için kurulan sahneye çıkarak yüzlerce kişiyle birlikte hayalini gerçekleşti ve balonunu gökyüzüne bıraktı. Minik Ali Asaf'ın annesi ile babasının gözyaşlarını tutamadığı görülürken, yeni evli bir çiftin de düğün günlerinde gelinlik ve damatlıklarını giyerek Ali Asaf ile birlikte balon uçurmaya geldiği fark edildi.

Her Şey Bir Çocuğun Dileği İçin... Ali Asaf'ın Balonları Gökyüzünde - Resim : 2

KALABALIK HERKESİ DUYGULANDIRDI

Ali Asaf'ın dileğini gerçekleştirmek için birçok farklı yerden gelen coşkulu kalabalık gören herkesi duygulandırırken, erkinlik sosyal medyada da büyük ses getirdi. Vatandaşlar, giden herkese minik Ali Asaf adına teşekkür ederek, halkın böyle anlar için bir araya gelmesinin çok güzel olduğu yorumları yapıldı. Ali Asaf'ın ailesi, etkinliğe gelen herkese oğullarını mutlu ettikleri için teşekkür etti.

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