Herkesin Evinde Olan Çiçek 'Gizli Zehir' Çıktı! Meğer Yüzyıllık İşkence Yöntemiymiş

Bursa’da yaşayan dijital içerik üreticisi Meryem Can’ın evindeki difenbahya bitkisine dokunduktan sonra hayatı altüst oldu.

Bitkinin zehirli özsuyu yüzüne ve ağzına temas eden genç kadın, başına gelenleri sosyal medya hesabından anlattı.

'KEKEME GİBİ OLDUM'

Bitkinin gövdesi eğildiği için düzeltmek isterken içindeki sıvının yüzüne geldiğini belirten genç kadın şöyle konuştu: Aloe vera gibi sandım önce. Yüzümü elimle, ağzımı da dilimle temizledim. Birkaç dakika sonra dilimde yanma başladı. Sonra da ağzımda tükürük akmaya başladı. Aileme söyledim, hemen hastaneye gittik. Doktorlar da şaşırdı. Konuşamıyordum. Kekeme gibi oldum. Dilimi çekmek istedim ama çekemedim, içeride kaldı gibi hissettim. O an çok korktum.

Korku dolu anları yaşayan genç kadın, ‘Evinizde bu çiçek varsa derhal çöpe atın’ diyerek herkesi uyardı.

DİFENBAHYA BİTKİSİ NEDİR?

Tarih boyunca okların zehirlenmesinde ve kölelerin susturulmasında kullanıldığını bilinen ‘Dilsiz baston’ olarak da adlandırılan, Difenbahya bitkisi kalsiyum oksalat içeriyor. Kalsiyum oksalat, ağızda şişmeye, aşırı salyaya ve konuşma kaybına neden olabiliyor. Uzmanlar sıvısı zararlı olan bitkinin çocuklardan uzak tutulması gerektiğini vurguluyor.