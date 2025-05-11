Anneler Gününde Çocuklarıyla Birlikte Yeşil Sahaya İndiler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Galatasaray Futbol Okulu tarafından Anneler Günü dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte anneler çocuklarıyla futbol oynadı.

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Anneler Gününde Çocuklarıyla Birlikte Yeşil Sahaya İndiler

Galatasaray Futbol Okulu, Anneler Günü’nü özel etkinlikle kutladı. Çeşitli yaş gruplarındaki öğrencilerin antrenman programında anneler, çocuklarıyla sahaya çıktı.

Yarım saat süren karşılaşmalar boyunca hem eğlenceli hem de duygusal anlar yaşandı, sahada ve tribünlerde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Etkinliğin annelerin emeklerini onurlandırmak ve okul ailesi içinde dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlendiği belirtildi.

Kaynak: AA

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