Camide Tekme Tokat Saldırı Kamerada! Suç Makinesi Çıktı, Yine Serbest Kaldı

Maslak’ta bir camide yaşanan şiddet olayı, güvenlik kameralarına yansıdı. Cuma namazının ardından cep telefonuyla konuşan 54 yaşındaki Ekrem K., içerideki sesten rahatsız olan Ahmet T. tarafından uyarıldı. "Telefonu kapat" diyerek sert çıkan Ahmet T., Ekrem K.'nin "Namaz bitti, içeride kimse kalmadı" cevabına öfkelenerek tekme tokat saldırdı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Saldırıya uğrayan Ekrem K., vatandaşların müdahalesiyle kurtulurken, saldırgan camiden hızla ayrıldı. Mağdur, güvenlik kamerası kayıtlarını delil olarak sunarak şikayetçi oldu. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, şüpheli Ahmet T.’nin daha önce 7 ayrı suç kaydı olduğunu belirledi ve zanlıyı gözaltına aldı.

SERBEST KALDI

Ahmet T., ifadesi alındıktan sonra “kasten yaralama” suçundan işlem görse de, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA