Akdeniz Üniversitesi'nde Skandal! Bir Şikayetle Ortaya Çıktı... Yıllarca Üst Düzey Görevlerde Bulunan İsmin Profesörlüğü İptal Edildi

Akdeniz Üniversitesi’nde uzun yıllar dekanlık ve rektör yardımcılığı görevlerinde bulunan Prof. Dr. Mehmet Altunkaya’nın akademik kariyeri, hakkında yapılan bir şikâyet sonrası mercek altına alındı. Yapılan incelemeler sonucunda, Altunkaya'nın profesörlük başvurusunda sunduğu yayınlardan bazılarının hiç yayımlanmadığı, bazılarının ise ciddi intihal içerdiği tespit edildi. Üniversite yönetimi, bu bulgular doğrultusunda Altunkaya’nın profesörlük kadrosunu iptal etti.

ALMANCA YAYINI ÇEVİRMİŞ

Şikâyet dilekçesinde Altunkaya’nın, 2015 yılında yayımlandığını beyan ettiği “Fitness Sözleşmesi” adlı kitabının, Almanya’da yayımlanan bir eserin neredeyse birebir Türkçe çevirisi olduğu iddia edildi. Şikâyetçi, kitabın çeviri olduğunu gizlemek amacıyla bazı yerel bilgiler eklendiğini, ancak bu eklemelerin eserin bütünlüğünü değiştirmediğini savundu. Çeviri sırasında kullanılan bir program nedeniyle sayfa ve dipnot uyumsuzluklarının da açıkça görüldüğü aktarıldı.

PROFESÖRLÜK ÜNVANI GERİ ALINDI

Üniversite tarafından görevlendirilen bilirkişi heyetinin raporuna göre, Altunkaya’nın başvurusunda yer alan makalelerden biri hiç yayımlanmamış, diğeri ise kadro kriterlerini karşılamadığı halde uygun gösterilmişti. Yayın koşullarının sağlanmadığı ve etik kurallara aykırı davranıldığı kanaatine varılarak, profesörlük ünvanının geri alınmasına karar verildi. Karar, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) onayına sunuldu.

'AŞIRI YARARLANDIM' SAVUNMASI

Savunmasında “Aşırı yararlanmak vardır. Bu etik ihlal değildir.” ifadesini kullanan Altunkaya, çeviri yaptığını kabul etti ancak bunun etik dışı olmadığını öne sürdü. Altunkaya ifadesinde, "Aşırı yararlanmak vardır. Bu etik ihlal değildir. Çok önemli kaynak olduğu için yararlandım. Türk hukukunda böyle bir eser yoktu. O yıllarda çeviri programı bulunmuyor. YÖK Üretken Yapay Zeka (ÜYZ) rehberinde çeviri yapabilirsin ama kontrol et denilmektedir. Bilimsel araştırmalarda ÜYZ kullanılsa bile bu etik ihlal denilmemektedir. Eksik atıf yapmış olabilirim, kusurlu olabilirim. Kusurlu olmak etik ihlal sayılır mı? Etik ihlal sayılamaz. Aşırı yararlanmış olabilirim ama intihal değildir" dedi.

Almanca makalenin 2013 yılında yayımlandığını söyleyen Altunkaya, derginin hakemli-hakemsiz olduğunu sorgulamadığını belirterek, “Çok önemli bir dergi olduğu için hakemli olmayacağı aklıma dahi gelmedi. Puanlamada çok az yer alıyor. Sadece 7 puan için böyle bir kasıt içerisinde bulunmam mümkün değil. Olsa olsa ihmali bir davranıştır. Bu da etik olarak ihlal olarak nitelendirilemez" dedi.

KARAR YÖK'E GÖNDERİLDİ

Soruşturma neticesinde Altunkaya'nın profesörlük kadrosunun iptaline karar veren Üniversite Yönetim Kurulu kararında, Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Medeni Hukuk Anabilim Dalı profesörlük kadrosuna 14 Ağustos 2015 tarihinde atanan Altunkaya'nın, asgari koşullar bakımından aranan nitelikte ve sayıda yayınları içermediğinden kadroya atanma şartlarını taşımadığına dikkat çekildi. Ayrıca, 'En az yayın' koşulunu sağlamak için idareyi yanılttığı, kasıtlı ve bilinçli olarak menfaat elde etmek için başvuruda bulunduğu, açık hatalı idari işlem sonucunda gerekli şartları taşımadığı halde profesörlük kadrosuna atandığı tespit edildiği belirtildi. AÜ Yönetim Kurulu oy birliğiyle aldığı kararda, profesörlük kadrosuna atanmasında kullanılan bir makalenin gerçekte hiç yayımlanmamış olduğu, diğer bir makalenin ise kadroya atanmak için aranan özellikleri taşımadığı gerekçeleriyle Altunkaya'nın profesörlük kadrosu iptal edildi ve doçentlik kadrosuna düşürüldü. Üniversite Yönetim Kurulu'nun bu kararı, onaylanması için YÖK Başkanlığı'na gönderildi.

10 YILDIR ALDIĞI PROFESÖRLÜK MAAŞI NE OLACAK?

Akademik yeterliliği olmayan makalelerle 2015 yılında hak etmediği halde profesörlük kadrosuna atandığı gerekçesiyle profesörlük kadrosu iptal edilen Altunkaya, 2015 yılında profesör olduktan hemen sonra hem rektör yardımcısı hem de fakülteye dekan yapıldı. 10 yıldır sahte belgelerle kazandığı tespit edilen profesörlük ünvanı ile devletten maaş alan Altunkaya, 'Arabuluculuk sınavını kazanamayan dekan' olarak da haberlere konu olmuştu.

Profesör olduktan sonra üniversitenin üst yönetiminde de yer alan Altunkaya, Prof. Dr. Mustafa Ünal'ın döneminde rektör yardımcılığı, rektör danışmanlığı, senato üyeliği, üniversite yönetim kurulu üyeliği, Hukuk Fakültesi Dekanlığı, bölüm başkanlığı ve akademik kurul üyeliği yaptı. Altunkaya, tüm bu yöneticilik görevleri nedeniyle de ayrıca maaş aldı.

Hukuk fakültesi öğrencilerine de dersler veren Altunkaya, eski rektör Mustafa Ünal döneminde FETÖ Komisyonu Başkanlığı, Akdeniz Üniversitesi Etik Kurulu Başkanlığı gibi görevler de üstlendi. Profesörlük ünvanı iptal edilen Altunkaya'nın devletten aldığı maaşların farkının geri alınıp alınmayacağı, memuriyetten çıkarılıp çıkarılmayacağı, hakkında suç duyurusunda bulunup bulunulmadığıyla ilgili üniversite yönetiminden henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: DHA