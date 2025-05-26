Sakarya’dan Sonra Şimdi de Denizli… Apartta Gizli Kamera Skandalı!

Sapanca'daki gizli kamera olayının yankıları devam ederken, benzer bir skandalın adresi de Denizli oldu. Pamukkale ilçesinde günlük kiraya verilen bir apart odasında, gizli kamera düzeneği ortaya çıktı.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, günlük kiraya verilen bir apartta skandal bir olay yaşandı. Bursa Caddesi yakınlarında bulunan apartta konaklayan bir müşteri, prizden gelen ışığı fark edince şaşkınlık içinde kaldı.

ŞÜPHELİ IŞIK KAMERAYI ORTAYA ÇIKARDI

Yatak yönüne bakan duvardaki bir üçlü prizde yanan ışığı fark eden kiracı, durumdan şüphelenerek prizi söktü. Prizin içerisine gizlenmiş bir kamera ve hafıza kartı buldu. Aynı odadaki başka bir prizi daha kontrol eden kiracı, ikinci bir gizli kamera düzeneğiyle karşılaşınca hemen durumu polise haber verdi.

Sakarya’dan Sonra Şimdi de Denizli… Apartta Gizli Kamera Skandalı! - Resim : 1

POLİS EKİPLERİ DÜĞMEYE BASTI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, aparttaki diğer odalarda da benzer gizli kamera sistemleri olduğunu tespit etti. Yapılan incelemeler sonunda apartın sahibi M.F. gözaltına alındı. Adli işlemlerin ardından tutuklanan M.F., cezaevine gönderildi.

BİR BENZER OLAY SAPANCA'DA DA YAŞANMIŞTI

Geçtiğimiz Nisan ayında da benzer bir olay Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gündeme gelmişti. Gecelik 12 bin TL’ye kiralanan bir bungalovda kalan aile, yatak odası ve jakuzinin bulunduğu bölümdeki ampulün içinden kırmızı bir ışık fark etti. İnceleme sonucu burada da gizli kamera olduğu ortaya çıktı. İşletme sahipleri önce suçu eski müşterilere atmaya çalıştıysa da, soruşturma kapsamında işletme sahibi ve bir çalışanı tutuklanmıştı.

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