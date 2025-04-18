'Gizli Kamera' Skandalında Gözden Kaçan Korkunç Gerçek! İşte Satışın Bilinmeyen Perde Arkası

Sapanca’da bungalovda ‘gizli kamera’ skandalının ardından kameralara nereden ulaşıldığı, satın alma şartlarındaki büyük güvenlik açığı gündem oldu. İnternet üzerinde satışa sunulan gizli kameraların ‘tek tıkla’ satıldığı ve yasal bir boşluğun olduğu gerçeği gözler önüne serildi. İşte ‘gizli kamera’lara yönelik bilinmeyen satış skandalları…

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'Gizli Kamera' Skandalında Gözden Kaçan Korkunç Gerçek! İşte Satışın Bilinmeyen Perde Arkası

Sapanca’da yer alan bungalovlarda ‘gizli kamera’ ortaya çıkmasının ardından başlayan ‘İzleniyor muyum?’ endişesi artarken, gizli kameraların nasıl elde edildiği, kullanıldığı da merak konusu oldu.

ULAŞMAK ÇOK KOLAY

Hürriyet’ten Salim Uzun’un haberine göre, HD kalitede kayıt yapan kameralara ulaşmak oldukça kolay. Fiyatları 300 TL ile 12 bin TL arasında değişen, kalem, priz, ampul hatta baca kapağı formunda hazırlanan gizli kameralar internet üzerinde satışa sunuluyor.

'Gizli Kamera' Skandalında Gözden Kaçan Korkunç Gerçek! İşte Satışın Bilinmeyen Perde Arkası - Resim : 1

'YASAL BOŞLUK VAR'

Bilişim, teknoloji ve yapay zekâ alanında çalışmalar yürüten avukat Yaren Erdem, gizli kameralara erişimin çok basit olduğunu vurgulayarak ‘Maalesef bu tür cihazların satın alınma süreciyle ilgili yasal bir boşluk var. Ve birçok alanda hatta kreşlerde bile oyuncakların içine bu tür cihazların konulduğunu görebiliyoruz. Ele geçen görüntülerin ‘Dark Web’ gibi ortamlarda satıldığını biliyoruz’ dedi.

'Gizli Kamera' Skandalında Gözden Kaçan Korkunç Gerçek! İşte Satışın Bilinmeyen Perde Arkası - Resim : 2

'KİMLİK DOĞRULAMA ZORUNLU OLABİLİR'

SİBER güvenlik uzmanı Muharrem Baki ise ‘Birçok ülke bu tür olayların önüne cezaları artırarak ve bu tür cihazlara ulaşımı zorlaştırarak geçmeye çalışıyor. Türkiye’de bu cihazların satışının yapıldığı alanlar denetlenmeli. Bu cihazlar satılsa bile devletin birimlerine belli bir bildirim yapılma zorunluluğu getirilebilir. Alıcının kimlik doğrulaması zorunlu hale getirilebilir’ diyerek çağrı yaptı.

'Gizli Kamera' Skandalında Gözden Kaçan Korkunç Gerçek! İşte Satışın Bilinmeyen Perde Arkası - Resim : 3

NE OLMUŞTU?

Ramazan Bayramı öncesinde Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bungalov kiralayan aile iddiaya göre, yapının yatak odası ve jakuzi bölümünün tamamını gören ampul içine saklanmış gizli kamerayı fark etti. Aile, emniyet müdürlüğüne giderek şikayette bulundu. Yapılan ihbar sonrasında konuya ilişkin çalışma başlatan ekipler, bungalovda bulunan tüm elektronik cihazlara el koyarak inceleme başlattı.

Yapılan cihaz incelemelerinde bungalova yerleştirilen gizli kameradaki bazı görüntüler, işletme sahibi H.K.'nın telefonunda bulundu.

'Gizli Kamera' Skandalında Gözden Kaçan Korkunç Gerçek! İşte Satışın Bilinmeyen Perde Arkası - Resim : 4

İşletme sahibi H.K. ve T.S., gizli kamerayı kendilerinin koymadıklarını söyleseler de ‘özel hayatın gizlilik ihlali' suçundan tutuklandı. Skandal olayın meydana geldiği bungalov süresiz mühürlendi.

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Kaynak: Hürriyet

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