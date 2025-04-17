Skandalda Yeni Gelişme: Bungalovdaki Gizli Kamera Görüntüleri İşletmecinin Telefonundan Çıktı!

Sapanca’da bir ailenin kiraladığı bungalovda gizli kamera tespit edilmesiyle başlayan skandalda iki kişi tutuklandı. Kamera görüntüleri işletme sahibinin telefonunda bulundu. Olayın yaşandığı bungalov ve ruhsatsız 91 bungalov süresiz mühürlendi.

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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yaşanan bungalov skandalı infial yarattı. Bir ailenin tatil için geldiği bungalovda bulduğu gizli kamera olayında yeni gelişmeler yaşandı. Görüntüler, kameranın başka müşteriler tarafından yerleştirilmiş olabileceğini öne süren işletme sahibinin telefonundan çıkarken, skandalın yaşandığı bungalov süresiz olarak mühürlendi.

Skandalda Yeni Gelişme: Bungalovdaki Gizli Kamera Görüntüleri İşletmecinin Telefonundan Çıktı! - Resim : 1

CİHAZLARA EL KONULDU

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde Ramazan Bayramı arifesinde kiralanan bir bungalovda yaşanan gizli kamera skandalı, hem adli hem de idari boyutta geniş çaplı bir soruşturmayı beraberinde getirdi. İstanbul'dan gelen bir ailenin, yatak odası ve jakuzi bölümünü gören ampul içine gizlenmiş kamera fark etmesi üzerine emniyete şikayette bulunmasıyla olay ortaya çıktı. Ailenin ihbarı sonrası polis ekipleri, bungalovda bulunan tüm elektronik cihazlara el koyarak detaylı bir inceleme başlattı.

Skandalda Yeni Gelişme: Bungalovdaki Gizli Kamera Görüntüleri İşletmecinin Telefonundan Çıktı! - Resim : 2

GÖRÜNTÜLER İŞLETMECİNİN TELEFONUNDAN ÇIKTI

Yapılan teknik incelemelerde, gizli kamera görüntülerinin bungalov işletmecisi H.K.’nin (31) cep telefonunda yer aldığı belirlendi. İşletme sahibi H.K. ile birlikte çalışan T.S. (48), kamerayı kendilerinin yerleştirmediğini savunsa da, elde edilen delillerin ardından her iki isim de "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlamasıyla tutuklandı.

Skandalda Yeni Gelişme: Bungalovdaki Gizli Kamera Görüntüleri İşletmecinin Telefonundan Çıktı! - Resim : 3

BUNGALOV MÜHÜRLENDİ

Sapanca Belediyesi, yaşanan skandalın ardından harekete geçerek olayın yaşandığı bungalovu süresiz olarak mühürledi. Ayrıca, aynı bölgede yer alan ve bir otele ait olduğu belirlenen 91 adet bungalovun da ruhsatsız olduğu tespit edildi. Zabıta ekipleri bu bungalovların tamamını mühürleyerek faaliyetlerini durdurdu.

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Kaynak: İHA

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