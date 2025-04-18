2024'te En Çok Tercih Edilen Bebek İsimleri Belli Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin “İstatistiklerle Çocuk” başlıklı istatistik bültenini yayımladı. Bülten kapsamında Türkiye’de bebeklere verilen en popüler isimler de belli oldu. Kamuoyuyla paylaşılan verilere göre, geçtiğimiz yıl tercih edilen bebek isimleri bir önceki yılla aynı oldu.

İŞTE EN ÇOK TERCİH EDİLEN İSİMLER

Erkek bebeklerde en çok tercih edilen isimler sırasıyla Alparslan, Göktuğ ve Yusuf olurken; kız bebeklerde en çok konulan isimler Defne, Asel ve Zeynep oldu. Doğan erkek bebeklerin 8 bin 88'ine Alparslan, 5 bin 683'üne Göktuğ, 4 bin 880'ine Yusuf, kız bebeklerin 7 bin 466'sına Defne, 7 bin 347'sine Asel, 6 bin 540'ına ise Zeynep ismi verildi.

Genel olarak 0-17 yaş aralığındaki çocukların isim tercihleri de dikkat çekti. Erkek çocuklarda en yaygın kullanılan isimler Yusuf, Mustafa ve Ömer olurken; kız çocuklarda Zeynep, Elif ve Ecrin ilk sıralarda yer aldı.

SONUÇLAR GEÇEN SENEYLE AYNI

2024 yılında tercih edilen bebek isimleri, 2023 yılında tercih edilen isimlerle aynı oldu. ADNKS sonuçlarına göre 2023 yılında doğan bebeklere konulan en popüler erkek ve kız bebek isimleri, Alparslan, Yusuf, Göktuğ, Asel, Zeynep ve Defne olmuştu. Doğan erkek bebeklerin 8 bin 957'sine Alparslan, 5 bin 538'ine Yusuf, 5 bin 361'ine Göktuğ, kız bebeklerin 8 bin 114'üne Asel, 7 bin 614'üne Zeynep, 6 bin 895'ine ise Defne ismi verilmişti. Bu yıl da aynı isimlerin tercih edilmesi şaşırttı.