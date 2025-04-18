TÜİK Açıkladı: Çocukların İnternet Kullanımında Korkutan Artış

Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte, çocukların internet kullanımı artıyor. Ancak, aşırı ve denetimsiz internet kullanımı, çocukların fiziksel ve psikolojik sağlıkları üzerinde olumsuz etkilere yol açabilmekte.

Uzun süre ekran başında kalmak; göz yorgunluğu, uyku bozuklukları ve dikkat dağınıklığına neden olabiliyor. Ayrıca sosyal medya, çocuklarda özgüven eksikliği ve siber zorbalık gibi psikolojik sorunlara yol açabiliyor. Uzmanlar, bu etkileri azaltmak için ailelerin internet kullanımını denetlemesini ve çocuklara dijital dengeyi öğretmesini öneriyor.

KORKUTAN ARTIŞ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması" sonuçlarını yayımladı. Araştırmaya göre çocukların internet kullanım oranı rekor sevilere ulaştı.

İnternet kullanım oranı, 6-15 yaş grubundaki çocuklar için 2021 yılında yüzde 82,7 iken 2024 yılında yüzde 91,3 oldu.

Cinsiyet bazında değerlendirildiğinde, erkek çocukların internet kullanım oranı yüzde 92,2'ye, kız çocukların ise yüzde 90,3'e ulaştı. 2021 verileriyle karşılaştırıldığında, her iki grupta da belirgin bir artış dikkat çekiyor.

EN ÇOK VİDEO İZLEDİLER

Araştırmaya göre, çocuklar internette en çok video izliyor. Video izleme oranı yüzde 83,9 ile ilk sırada yer alırken; bunu yüzde 75 ile ödev yapma, çevrim içi derslere katılma gibi eğitim faaliyetleri izliyor.

Oyun oynama veya oyun indirme oranı yüzde 72,7, sosyal medya kullanımı ise yüzde 72,6 olarak belirlendi. En az tercih edilen internet faaliyeti ise yalnızca yüzde 13,2 ile e-posta gönderme ve alma oldu.