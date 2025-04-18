TÜİK Açıkladı: Çocukların İnternet Kullanımında Korkutan Artış

Teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte çocukların internet kullanımı rekor seviyelere ulaştı. TÜİK verilerine göre çocukların internet kullanım oranı 2024 yılında yüzde 91,3'e yükseldi.

Buket Topaktaş Buket Topaktaş
Son Güncelleme:
TÜİK Açıkladı: Çocukların İnternet Kullanımında Korkutan Artış

Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte, çocukların internet kullanımı artıyor. Ancak, aşırı ve denetimsiz internet kullanımı, çocukların fiziksel ve psikolojik sağlıkları üzerinde olumsuz etkilere yol açabilmekte.

Uzun süre ekran başında kalmak; göz yorgunluğu, uyku bozuklukları ve dikkat dağınıklığına neden olabiliyor. Ayrıca sosyal medya, çocuklarda özgüven eksikliği ve siber zorbalık gibi psikolojik sorunlara yol açabiliyor. Uzmanlar, bu etkileri azaltmak için ailelerin internet kullanımını denetlemesini ve çocuklara dijital dengeyi öğretmesini öneriyor.

TÜİK Açıkladı: Çocukların İnternet Kullanımında Korkutan Artış - Resim : 1

KORKUTAN ARTIŞ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması" sonuçlarını yayımladı. Araştırmaya göre çocukların internet kullanım oranı rekor sevilere ulaştı.

İnternet kullanım oranı, 6-15 yaş grubundaki çocuklar için 2021 yılında yüzde 82,7 iken 2024 yılında yüzde 91,3 oldu.

Cinsiyet bazında değerlendirildiğinde, erkek çocukların internet kullanım oranı yüzde 92,2'ye, kız çocukların ise yüzde 90,3'e ulaştı. 2021 verileriyle karşılaştırıldığında, her iki grupta da belirgin bir artış dikkat çekiyor.

EN ÇOK VİDEO İZLEDİLER

Araştırmaya göre, çocuklar internette en çok video izliyor. Video izleme oranı yüzde 83,9 ile ilk sırada yer alırken; bunu yüzde 75 ile ödev yapma, çevrim içi derslere katılma gibi eğitim faaliyetleri izliyor.

Oyun oynama veya oyun indirme oranı yüzde 72,7, sosyal medya kullanımı ise yüzde 72,6 olarak belirlendi. En az tercih edilen internet faaliyeti ise yalnızca yüzde 13,2 ile e-posta gönderme ve alma oldu.

16 Yaş Altına Sosyal Medya Yasağı Gelecek mi? Bakan Göktaş Açıkladı16 Yaş Altına Sosyal Medya Yasağı Gelecek mi? Bakan Göktaş AçıkladıGüncel

TBMM'de Çocukların Sosyal Medya Kullanımına Yaş Sınırı Hazırlığı: Dünyadaki Örnekleri İncelenecekTBMM'de Çocukların Sosyal Medya Kullanımına Yaş Sınırı Hazırlığı: Dünyadaki Örnekleri İncelenecekGüncel

Etiketler
Çocuk İnternet TÜİK Sosyal Medya
Son Güncelleme:
Biberin Acı mı Tatlı mı Olduğu Nasıl Anlaşılır? Şeflerin Gizli Yöntemi Ortaya Çıktı Biberin Acı mı Tatlı mı Olduğu Nasıl Anlaşılır? Şeflerin Gizli Yöntemi Ortaya Çıktı
Hastaneden Yeni Açıklama: Sırrı Süreyya Önder'in Son Durumu Ne? Sırrı Süreyya Önder'in Hayati Tehlikesi Devam Ediyor mu?
Et Fiyatlarında Büyük Tehlike: Türkiye Protein Yoksunluğu ile Karşı Karşıya Et Fiyatlarında Büyük Tehlike, 'Türkiye Protein Yoksunluğu ile Karşı Karşıya'
Dünyada Sadece 18 Tane Bulunuyor, Tek Ağaçtan 40 Farklı Meyve Çıkıyor! Gören Şaşıp Kalıyor Dünyada Sadece 18 Tane Bulunuyor, Tek Ağaçtan 40 Farklı Meyve Çıkıyor! Gören Şaşıp Kalıyor
ÇOK OKUNANLAR
Kredi Faizlerinde Son durum: İşte Taşıt, Konut, İhtiyaç Kredisinde En Düşük Oranlar Kredi Faizlerinde Son durum
Hafta Sonu Plan Yapanlar Dikkat: Kuvvetli Yağışlar Geri Dönüyor Hafta Sonu Plan Yapanlar Dikkat
Ulaşım Devi Türkiye’nin En Popüler Markası İçin Kolları Sıvadı: Gizli Anlaşma Sızdı! Devler Arasında Kıran Kırana Pazarlık Ulaşım Devi Türkiye’nin En Popüler Markası İçin Kolları Sıvadı: Gizli Anlaşma Sızdı
Güler Sabancı Sessizliğini Bozdu! Sahalara Geri Döndü Güler Sabancı Sessizliğini Bozdu! Sahalara Geri Döndü
Milli Emlak 52 Bin Liraya Arsa Satıyor! Çabuk Davranan Tapuyu Alır Milli Emlak 52 Bin Liraya Arsa Satıyor! Çabuk Davranan Tapuyu Alır