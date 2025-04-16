Gittiğiniz Tatil Yerlerinde veya Bir AVM'nin Tuvaletinde Gizli Kameraları Bulmanın En Basit Yolu! Sadece Bir Tık Uzağınızda
Bayram tatili için Sapanca'ya giden bir aile, konakladıkları bungalovda gizli kamera olduğunu fark etti. Yatak odasını ve jakuzi alanını doğrudan gören, bir ampulün içine gizlenmiş kamera tespit eden aile, durumu emniyet güçlerine bildirerek şikayetçi oldu.
Kaynak: İHA
Ailenin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bungalovdaki tüm elektronik cihazlara el koyarak inceleme başlattı. Gelişme sosyal medyada geniş yankı bulurken, gizli kameraların nasıl tespit edileceği sorusu da kamuoyunda gündeme geldi.
UZMANDAN UYARI: YAYGIN VE GİDEREK ARTIYOR
Güvenlik sistemleri uzmanı Resul Karaaslan, benzer olayların daha önce de yaşandığını belirtti. Karaaslan, teknolojik gelişmelerin kötü niyetli kişilerce suistimal edilebildiğini söyleyerek, otel, apart ve bungalov gibi kısa süreli konaklama alanlarında bu tür gizli kamera vakalarının artış gösterdiğine dikkat çekti.
CEP TELEFONU İLE TESPİT MÜMKÜN
Karaaslan, gizli kameraların tespiti için herhangi bir özel cihaza gerek kalmadan cep telefonlarının kullanılabileceğini söyledi. Telefon kamerasının, insan gözünün göremediği kızılötesi (IR) ışıkları algılayabildiğini hatırlatan Karaaslan, şu bilgileri paylaştı:
“Vatandaşlar kaldıkları yerde önce odanın ışığını tamamen kapatmalı. Ardından cep telefonlarının kamerasını açarak odada dolaşmaları gerekir. Eğer ortamda gizli bir kamera varsa, merceği ışığı yansıtır ve kamerada bu ışık fark edilebilir. Alternatif olarak el feneriyle şüpheli noktalara ışık tutarak da benzer bir yansıma görülebilir.”
KAMERALAR EN SIRADIŞI YERLERE GİZLENEBİLİYOR
Karaaslan, gizli kameraların yerleştirildiği noktaların sıradan göründüğüne, bu nedenle dikkatli olunması gerektiğine vurgu yaptı. “Genellikle priz içlerine, yangın alarmlarına, saatlerin içine, hareket dedektörlerine ya da duvar köşelerindeki pervazlara yerleştiriliyorlar. Hatta son zamanlarda kombi içine gizlenmiş kameralara dahi rastladık” dedi.
YALNIZCA KAYIT DEĞİL, CANLI YAYIN DA YAPIYORLAR
Gizli kameraların sadece kayıt almakla kalmadığını söyleyen Karaaslan, bu cihazların aynı zamanda internet üzerinden canlı yayın yapabildiğini belirtti. Karaaslan, “Bu kameralar doğrudan internete bağlanabiliyor ve kişi dışarıdan anlık olarak izleme yapabiliyor. Bu da mağduriyetin boyutunu artırıyor” dedi.
GÜVENİLMEYEN YERLERE GİTMEYİN UYARISI
Karaaslan, özellikle kısa süreli kiralanan konaklama yerlerinde dikkatli olunması gerektiğini belirterek, “Vatandaşlarımız mutlaka bildikleri, güvendikleri yerleri tercih etmeli. Gittikleri yerde basit yöntemlerle kontrol yapabilirler. Ayrıca piyasada gizli kamera tespiti için özel cihazlar da var ama bunlar her zaman yanımızda olamayabiliyor. Bu yüzden pratik yöntemlere başvurmakta fayda var” ifadelerini kullandı.