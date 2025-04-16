Gittiğiniz Tatil Yerlerinde veya Bir AVM'nin Tuvaletinde Gizli Kameraları Bulmanın En Basit Yolu! Sadece Bir Tık Uzağınızda

KAMERALAR EN SIRADIŞI YERLERE GİZLENEBİLİYOR

Karaaslan, gizli kameraların yerleştirildiği noktaların sıradan göründüğüne, bu nedenle dikkatli olunması gerektiğine vurgu yaptı. “Genellikle priz içlerine, yangın alarmlarına, saatlerin içine, hareket dedektörlerine ya da duvar köşelerindeki pervazlara yerleştiriliyorlar. Hatta son zamanlarda kombi içine gizlenmiş kameralara dahi rastladık” dedi.

YALNIZCA KAYIT DEĞİL, CANLI YAYIN DA YAPIYORLAR

Gizli kameraların sadece kayıt almakla kalmadığını söyleyen Karaaslan, bu cihazların aynı zamanda internet üzerinden canlı yayın yapabildiğini belirtti. Karaaslan, “Bu kameralar doğrudan internete bağlanabiliyor ve kişi dışarıdan anlık olarak izleme yapabiliyor. Bu da mağduriyetin boyutunu artırıyor” dedi.